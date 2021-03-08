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Türkiye'yi karalama kampanyasının arkasından FETÖ çıktı! Murat Kaval köşeye sıkışınca FBI ile tehdit etti

'de 'yi karalamayı hedefleyen reklamın arkasından () ile ilişkili "" adlı organizasyon çıktı. "Türkiye düşmanlığı yapılan ilanı neden verdiniz, bu parayı nereden buldunuz?" soruları karşısında panikleyen organizasyonun başkanı , muhabirleri  ile tehdit etti.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 08.03.2021 Güncelleme Tarihi: 08.03.2021
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Türkiye'yi karalama kampanyasının arkasından FETÖ çıktı! Murat Kaval köşeye sıkışınca FBI ile tehdit etti

'de 'yi karalamayı hedefleyen reklamın arkasından () ile ilişkili "" adlı organizasyon çıktı. AA muhabiri, 'taki ünlü 'nda Türkiye'ye yönelik karalama kampanyası yapan organizasyonun başkanı 'a ulaştı.

AA muhabirlerini karşısında bulunca panikleyen ve telefonla konuşan Kaval, "Türkiye düşmanlığı yapılan ilanı neden verdiniz, bu parayı nereden buldunuz?" sorularına karşı telefonuyla AA ekibinin görüntülerini almaya başladı.

ZORLA MİKROFONU İNDİRMEYE ÇALIŞTI
Israrla muhabirin adını soran ve "Biz Anadolu Ajansı'yız" cevabının ardından zorla mikrofonu indirmeye çalışan Kaval, muhabirin "İlanı koymanızı FETÖ mü söyledi? Kaç para aldınız?" sorularına ise "Bizim FETÖ'yle işimiz yok" cevabını vererek terör örgütüyle irtibatı olmadığını ileri sürdü.

Kaval, muhabirin elebaşı 'le ilgili sorusuna yanıt verirken ise söze "Sayın Gülen" diye başladı.

Muhabirin, kurumun bütçesinin yıllık 63 bin dolar olduğunu belirterek bu kadar sınırlı bir bütçeyle nasıl 40 farklı şehirde ilan verebildiklerini sorması üzerine Kaval, alaylı bir tavırla "Çok basit, söyleyeceğim" diyerek muhabirini ismini öğrenme konusunda ısrarcı olmaya devam etti. Muhabirin kurumda kaç kişi çalıştığını, neden internet sayfasında bu bilgilerin yer almadığını ve yasa dışı bir örgüt olup olmadıklarını sormasının üzerine ise Kaval, "Yakında görürsünüz, yakında görürsünüz." dedi.

FBI İLE TEHDİT ETTİ
"İllegal örgüt müsünüz?" sorusuna önce cevap vermeyen Kaval, daha sonra dönerek " olsak ABD'de kalma imkanımız var mı, bunu çok iyi biliyorsunuz." diye cevap verdi.

Kaval'ın konuşmasının ortasında "Gerekli bilgileri, sizi FBI'a vereceğiz." şeklinde hemen AA muhabirini tehdit etmesi ise dikkat çekti.

TÜRKİYE'Yİ KARALAMAYA YÖNELİK REKLAM TEPKİ ÇEKMİŞTİ
FETÖ mensuplarına ait bir grup tarafından Times Meydanı'na yakın 42. sokak ile 8. Cadde köşesindeki dijital ekrana Türkiye'yi karalamaya yönelik verilen reklam, Türk Amerikan toplumunun şiddetli tepkisine neden olmuştu.

Türk toplumu üyeleri, ilanı yayımlayan Outfront Media reklam şirketini telefon ve e-posta ile arayarak protestolarını ifade etmesi üzerine reklam kaldırılmıştı.

Reklam üzerine New York kentinde, FETÖ'nün karanlık yüzünü ve dünya için oluşturduğu tehdidi anlatan dijital ekranlı kamyonet dolaştırılmıştı.

Times Meydanı, Penn Tren istasyonu ve Port Authority otobüs terminali gibi New York'un işlek alanlarında dolaşan kamyonetle FETÖ'nün karanlık yüzü Amerikalılara gösterilmişti.

Kamyonetteki dijital ekranda, "Radikal, Yahudi düşmanı kült lideri Gülen Pensilvanya'da yaşıyor. Gülen'i durdurun." ifadesinin yer aldığı görülmüştü.

Reklam Türkiye'de de tepkiyle karşılanmış, birçok ilde reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben LED ekranlara "Love Erdoğan" görselleri yansıtılmıştı.

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