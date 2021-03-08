Türkiye'yi karalama kampanyasının arkasından FETÖ çıktı! Murat Kaval köşeye sıkışınca FBI ile tehdit etti

FBI İLE TEHDİT ETTİ

"İllegal örgüt müsünüz?" sorusuna önce cevap vermeyen Kaval, daha sonra dönerek "İllegal örgüt olsak ABD'de kalma imkanımız var mı, bunu çok iyi biliyorsunuz." diye cevap verdi.

Kaval'ın konuşmasının ortasında "Gerekli bilgileri, sizi FBI'a vereceğiz." şeklinde hemen AA muhabirini tehdit etmesi ise dikkat çekti.