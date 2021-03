Kadın kahramanlar vatan savunmasında! Onların lügatında pes etmek yok

KAHRAMAN TÜRK KADINLARININ TORUNLARI

- Bütün dünya kadınlarının Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Tarihte kadınların kahramanlığı her zaman dile gelmiştir. Çanakkale Gelibolu savaşlarında da kadınlarımız cepheye mühimmat taşıyarak elbise kılık kıyafet yiyecek taşıyarak destek vermiştir. Biz de bu kahraman Türk kadınlarının torunlarını olarak jandarma mesleğini seçmiş bulunmaktayım. Gece gündüz demeden eşit şartlarla erkek personellerle görev yapıyoruz. Bayrağımız sallanan her yerde görevimizi icra edeceğiz. Mağdur kadınlarımızın her zaman yanındayız.