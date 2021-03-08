Kadın kahramanlar vatan savunmasında! Onların lügatında pes etmek yok
Son dakika haberi... Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Birçok sektörde başarılı şekilde görev alan kadınlar vatan savunmasında da en ön safta. Kadın asker ve polisler, terörle mücadelede omuz omuza görev yapıyor. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.
Birçok sektörde başarılı şekilde görev alan kadınlar vatan savunmasında da en ön safta. Kadın asker ve polisler, terörle mücadelede omuz omuza görev yapıyor. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.
İşte o kahramanlardan mesajları;
BAYRAĞIN DALGALANDIĞI HER YERDE
- Ben ve arkadaşlarım güçlü Türk kadınları olarak Nene Hatun'ların Şerife Bacı'ların bize bıraktığı mirası ilelebet sürdürmeye devam edeceğiz. Buradan tüm kadınların kadınlar gününü kutluyorum. Zorlu bir coğrafyadayız ama biz bunun eğitimini aldık bayrağın dalgalandığı her yerde görevimizi yapıyoruz ve bununla da gurur duyuyoruz.
KAHRAMAN TÜRK KADINLARININ TORUNLARI
- Bütün dünya kadınlarının Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Tarihte kadınların kahramanlığı her zaman dile gelmiştir. Çanakkale Gelibolu savaşlarında da kadınlarımız cepheye mühimmat taşıyarak elbise kılık kıyafet yiyecek taşıyarak destek vermiştir. Biz de bu kahraman Türk kadınlarının torunlarını olarak jandarma mesleğini seçmiş bulunmaktayım. Gece gündüz demeden eşit şartlarla erkek personellerle görev yapıyoruz. Bayrağımız sallanan her yerde görevimizi icra edeceğiz. Mağdur kadınlarımızın her zaman yanındayız.
- Tüm kadınların dünya kadınlar günü kutlu olsun. Her zaman görevimizin başındayız.
- Her zaman olduğu gibi bugün de görevimizin başındayız. Bütün kadınların dünya kadınlar gününü kutluyorum başta annem olmak üzere. Şırnak'tan herkese selam söylüyorum.
- Her zaman olduğu gibi bugün de görevimizin başındayız. Bütün kadınların dünya kadınlar gününü kutluyorum başta annem olmak üzere. Şırnak'tan herkese selam söylüyorum.