Kadın kahramanlar vatan savunmasında! Onların lügatında pes etmek yok

BAYRAĞIN DALGALANDIĞI HER YERDE

- Ben ve arkadaşlarım güçlü Türk kadınları olarak Nene Hatun'ların Şerife Bacı'ların bize bıraktığı mirası ilelebet sürdürmeye devam edeceğiz. Buradan tüm kadınların kadınlar gününü kutluyorum. Zorlu bir coğrafyadayız ama biz bunun eğitimini aldık bayrağın dalgalandığı her yerde görevimizi yapıyoruz ve bununla da gurur duyuyoruz.