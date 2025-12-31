Artvin’de çığ düştü! Ardanuç Belediye Başkanı A Haber'de açıkladı: 3 çoban çığ altında

Giriş Tarihi: 31.12.2025 12:57

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

3 ÇOBAN ÇIĞ ALTINDA

A Habere konuşan Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz, "3 çobanın çığ altında kalmış olabileceği şeklinde bir ihbar var." dedi.

ARDANUÇ BELEDİYE BAŞKANI A HABER'DE

Yılmaz'ın açıklamaları şöyle: " Şu anda Ardanuç'un Zekeriya Köyü'nde belediyemize de gelen bir ihbar üzerine olay yerine zaten geldik ama olay yerine tam ulaşamadık. Çünkü yoğun bir hava muhalefeti var.

"GÖZ GÖZÜ GÖRMÜYOR"

Tipi bir taraftan, kar bir taraftan, AFAD, Özel İdare ekipleriydi, belediye ekipleriydi olay yerine intikal için çaba gösteriyorlar ama göz gözü görmüyor. Yolu bile göremediğimiz bir hava durumuyla karşı karşıyayız.

"3 VATANDAŞ 100'ÜN ÜZERİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN VAR"

Aldığımız bilgiye göre de 6 kişi içinden sadece 3 kişi, koyunlarının sevkiyat halindeyken çığ geliyor ve koyunların yarısıyla birlikte çığ altında kalıyorlar. Şu anda olay yerine makinalar önden gidiyor, biz de arkasından gidiyoruz. İnşallah bir can kaybı olmadan, bir zayiat vermeden oradaki vatandaşlarımızı kurtarmış olacağız. 3 vatandaş ise çoban, 100'ün üzerinde de bildiğimiz kadarıyla bir küçükbaş hayvan var. Yaklaşık bir yarım saat sonra olay yerine çıkmış olacağız. Hem köylü vatandaşların hem de kurumların çalışanlarının desteğiyle inşallah olay yerine ulaşmış olacağız."