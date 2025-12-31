Milli Savunma Bakanlığından SGD açıklaması: Türkiye Suriye’nin kararına destek olacak

Bu kapsamda, yapılan operasyon ve arama-tarama faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Aktürk, şunları söyledi:

Hafta içerisinde, 3 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, Harekat bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmaları sürdürülmüş, Münbiç'te 4 kilometre tünel imha edilmiştir. Böylece yıl içerisinde teslim olan terörist sayısı 111 olmuş, Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde tespit edilen, teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirilmiş, Suriye Harekat Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 741 kilometreye ulaşmıştır.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Hudut güvenliğine ilişkin bilgi veren Aktürk, son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 136 kişinin yakalandığını, 1186 kişinin ise engellendiğini belirtti.

Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve etkin tedbirleri ile korunan hudutlarımızdaki başarının rakamlara da yansıdığını ifade eden Aktürk, şunları kaydetti:

"2025 yılında, hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 9 bin 942, engellenen kişi sayısı da 66 bin 794 olmuştur. Ayrıca keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren hudut birliklerimiz tarafından, Hakkari ve Van hudut hatlarında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde bu hafta ele geçirilen 101 kilogram uyuşturucu ile birlikte bu yıl ele geçirilen 1982 kilogram uyuşturucu madde kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörle mücadele ve hudut güvenliğinde elde edilen başarı ve etkinliğin çıtasını 2026 yılında daha da yukarılara taşıma azim ve kararlılığındadır."