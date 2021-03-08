Kadın kahramanlar vatan savunmasında! Onların lügatında pes etmek yok

Son dakika haberi... Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Birçok sektörde başarılı şekilde görev alan kadınlar vatan savunmasında da en ön safta. Kadın asker ve polisler, terörle mücadelede omuz omuza görev yapıyor. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.

Birçok sektörde başarılı şekilde görev alan kadınlar vatan savunmasında da en ön safta. Kadın asker ve polisler, terörle mücadelede omuz omuza görev yapıyor. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.