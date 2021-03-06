Home Office hayali nasıl değişti? İş saatleri uzadı molalar kısaldı
Koronavirüs pandemisi dünyayı kökünden değiştirdi. Çalışma hayatı ise bu durumdan çok etkilendi. Dijital altyapının yeterli olup olmaması bir yana başta işçilerin lehine gibi görünen evden çalışma kararı, gittikçe aleyhine döndü. Üstelik pandemi gösterdi ki, evden çalışmak da mümkündü. Bu da haliyle iş hukukunun yeniden ele alınmasını gerektirecek. Peki dünya buna ne kadar hazır?
Koronavirüs dünyayı değiştirdi ama en çok da iş hayatını etkiledi. Çalışanlar evlere girdi, ezelden beri pek çok vatandaşın rüyası olan "Home Office" çalışma kısa sürede kabusa döndü. İyi de neden?
Bir araştırma yapıldı. Katılımcıların yüzde 55'i kadındı. Yüzde 60'ı da evli. Yüzde 51'inin çocuğu yoktu, kadın erkek farketmeksizin yüzde 60'ı yönetici pozisyonundaydı.
Üstelik de yüzde 93ü lisans ve lisansüstü eğitimliydi ama geçici olarak başlayan süreç bugün onları da mutlu etmedi.
Aynı araştırmaya katılanların yüzde 73'ü mesai dışında çalıştıklarını söyledi. Tıpkı uzmanlar gibi. Başta yol sıkıntısı çekmeyeceği için avantajlı olduğunu düşünen çalışanlar işe erken başladılar geç bitirdiler yüzde 61'i öğle yemeği bile yiyemedi.
Son olarak işin bir de pandemi sonrası boyutu var. İş verenler her şeye rağmen bu durumdan memnun çünkü evden çalışmanın mümkün olduğu görüldü.
Artısı eksisi çok ama bilinen tek bir gerçek var da işçilerin sözleşmesinin baştan ele alınmak zorunda olduğu. çünkü böyle giderse mahkeme yolları aşınacak gibi.