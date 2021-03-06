Tarihte ilk kez Irak'a giden Papa Françis'in ziyareti, ikinci gününde devam ediyor. Papa, Irak'ın önde gelen Şii din adamı Ayetullah El Sistani'nin Necef'teki evine gitti. Papanın bulunduğu araç konvoyu sabahın erken saatlerinde Necef Havalimanı'ndan Sistani'nin evine geçti. İkilinin görüşmesi Sistani'nin evinde gerçekleşti. Papanın Necef sonrası Nasiriye'deki antik Ur kentine gitti. Peki Papa Françis neden Irak’ta? A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Mustafa Kerim değerlendirdi.