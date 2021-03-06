Helikopter neden ve nasıl düştü? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

Emekli Hava Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş'un açıklamaları:

"Son yıllarda küresel ısınma ile birlikte ani hava değişiklikleri çok hızlı oluyor ve bunu Meteoroloji de yakalayamıyor. Ben 1959'de bu mesleğe başladım o zamandan beri bizim gözümüz havadadır. Son yıllarda Meteoroloji'nin dahi kısa zamanlı tahminleri bile tutmuyor. Bunu sebebi küresel ısınmadır.