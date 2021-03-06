Helikopter neden ve nasıl düştü? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi
Türkiye Bitlis- Ttatvan'da düşen askeri helikopterde şehit olan 11 askerin acısını yaşarken, uzmanlar bazı sorulara yanıt arıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri de kazanın hemen ardından helikopterin düşüş nedenini tespit etmek için harekete geçti. Kara Havacılık Okul Komutanlığı bünyesinde oluşturulan kaza-kırım heyeti çalışmalarına başladı. Heyetin ilk bulgularını Milli Savunma Bakanlığı, "helikopter düşürüldü" iddialarını yalanladı ve bölgede ani değişen hava koşullarına dikkat çekti. Kaza kırım heyetinin ilk bulgularını, Emekli Hava Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
Emekli Hava Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş'un açıklamaları:
"Son yıllarda küresel ısınma ile birlikte ani hava değişiklikleri çok hızlı oluyor ve bunu Meteoroloji de yakalayamıyor. Ben 1959'de bu mesleğe başladım o zamandan beri bizim gözümüz havadadır. Son yıllarda Meteoroloji'nin dahi kısa zamanlı tahminleri bile tutmuyor. Bunu sebebi küresel ısınmadır.
Siz normal olarak bir yerden bir yere uçuş yapacaksanız kalkış yapılan ve iniş yapılar yerin hava durumu bilgilerini alırsınız. Burada da hava durumu bilgileri mutlaka alınmıştır.
Ben bakım konusunda bir sorun olacağını değerlendirmiyorum. Burada bir bakımcı yüzbaşı ve bir teknisyen var. Bunlar da şehit oldu.
Olur olmaz değerlendirmeler yapılıyor. Bu bakımla uğraşan arkadaşlarımızı son derece kızgın. Halkımız olur olmaz kişilerden söz dinliyor. Çok ciddi bir bakım ekibi var.
Bu güç hava kuvvetlerini destekliyor. Bu konuda 'Bakımı ne zaman yapıldı' söylemleri ciddi rahatsızlık veriyor. Şehitlerimize ve bu olaya çok üzülüyoruz. Olur olmaz konuşma yapanlar var. Bakım konusunda ne kadar uzmanlar?
Benim arkadaşlarım bana telefon ediyor. 'Uçağın ve helikopterin bakımı düzgün yapılıyor mu?' söylemlerine çok tepkililer. Bu helikopterden 4 defa düşmüş. 2'si tele takılmadan kaynaklı olmuş.
Bunun helikopterle ne alakası var. PKK'nın helikopteri hedef alması. Bunun helikopterle ne alakası var?
Bilir bilmez konuşmalar. Bir helikopterin ya da bir uçağın ömrü aşağı-yukarı 50 yıldır. 1970 model F-4 uçağımız var ve biz bunları 2030 yılına kadar da uçuracağız. Bunların gövde ömürleri de 2050 yılına kadar sürebilir.
Önemli olan bir uçağın ya da helikopterin bakımı önemlidir. Araba ile bunu kıyaslıyorlar ama bunlar yanlış yaklaşımlar. Lojistikçi arkadaşlarımızı çok üzüyorlar."