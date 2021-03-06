"OKUL YÖNETİCİSİ VE ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINMIŞTIR"

"İzmir Bayraklı'daki bir ilkokulumuzda, bir velimizin açıklamalarıyla kamuoyu gündemine yansıyan iddialar üzerine Bakanlığımız tarafından söz konusu duruma ilişkin inceleme/soruşturma başlatılmış olup iddiaya konu olan okul yöneticisi ve öğretmen açığa alınmıştır.