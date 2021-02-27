Kanal İstanbul neden gerekli? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi
Kanal İstanbul projesi, son günlerde en önemli gündem maddelerinden biri. Bu projeyle, İstanbul Boğaz'ında her iki girişinde yoğun trafiğe maruz kalan gemilere alternatif geçiş imkanının sağlanması hedefleniyor. İstanbul yeni bir cazibe merkezine kavuşacak. Kanal İstanbul ile boğazların güvenliği sağlanacak şehrin yoğunluğu dağıtılacak. İstanbul tanker kazası tehdidinden kurtulacak. Peki Kanal İstanbul neden gerekli? Kanal İstanbul ile megakentin çehresi nasıl değişecek? İşte bu soruların yanıtını A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer’in konuğu olan Şehir Yönetim Uzmanı Prof. Recep Bozdoğan verdi.
Şehir Yönetim Uzmanı Prof. Recep Bozdoğan'ın açıklamaları:
"Türkiye gelişmekte olan bir ülke. Türkiye'nin kapsamlı, entegre ve ekonomik kalkınma projelerine ihtiyacı var. Kanal İstanbul bir su geçişi projesi değil entegre kalkınma projesidir. On binlerce insana iş imkanı sağlanacak.
Bu proje sayesinde devletin 10 milyarlarca dolar gelir elde etmesi sağlanacak. Kanal İstanbul projesiyle, İstanbul dünya çapında bir cazibe merkezi haline gelecek.
İstanbul'un Dubai, Hong Kong ve Los Angeles gibi bir cazibe merkezi olması gerekiyor. Kanal İstanbul işte bu kapıyı aralayacak.
Türkiye'nin en büyük limanı olan Ambarlı'nın 3 katı büyüklüğünde bir liman Karadeniz çıkışına inşaa edilecek. Marmara girişine de büyük bir liman yapılacak, büyük bir marina ve kongre merkezi yapılacak.
İstanbul'da dünyanın en büyük fuar merkezleri ile yarışacak bir merkez yapılacak. Eko turuizm ve sağlık turizm bölgeleri kurulacak.
Dünyada insanların şifa aradığı bir yer haline gelecek İstanbul. Buraya toplam 500 bin kişinin yaşayacağı bir şehir inşaa edilecek."