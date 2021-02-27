27 Şubat 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Kanal İstanbul neden gerekli? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

Kanal İstanbul neden gerekli? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

Kanal projesi, son günlerde en önemli gündem maddelerinden biri. Bu projeyle, 'ında her iki girişinde yoğun trafiğe maruz kalan gemilere alternatif geçiş imkanının sağlanması hedefleniyor. İstanbul yeni bir cazibe merkezine kavuşacak. ile boğazların güvenliği sağlanacak şehrin yoğunluğu dağıtılacak. İstanbul tanker kazası tehdidinden kurtulacak. Peki Kanal İstanbul neden gerekli? Kanal İstanbul ile megakentin çehresi nasıl değişecek? İşte bu soruların yanıtını muhabiri ’in konuğu olan Şehir Yönetim Uzmanı Prof. verdi.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.02.2021 Güncelleme Tarihi: 27.02.2021
ABONE OL
Kanal İstanbul neden gerekli? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

Şehir Yönetim Uzmanı Prof. Recep Bozdoğan'ın açıklamaları:

"Türkiye gelişmekte olan bir ülke. Türkiye'nin kapsamlı, entegre ve ekonomik kalkınma projelerine ihtiyacı var. Kanal İstanbul bir su geçişi projesi değil entegre kalkınma projesidir. On binlerce insana iş imkanı sağlanacak.

Bu proje sayesinde devletin 10 milyarlarca dolar gelir elde etmesi sağlanacak. Kanal İstanbul projesiyle, İstanbul dünya çapında bir cazibe merkezi haline gelecek.

İstanbul'un Dubai, Hong Kong ve Los Angeles gibi bir cazibe merkezi olması gerekiyor. Kanal İstanbul işte bu kapıyı aralayacak.

Türkiye'nin en büyük limanı olan Ambarlı'nın 3 katı büyüklüğünde bir liman Karadeniz çıkışına inşaa edilecek. Marmara girişine de büyük bir liman yapılacak, büyük bir marina ve kongre merkezi yapılacak.

İstanbul'da dünyanın en büyük fuar merkezleri ile yarışacak bir merkez yapılacak. Eko turuizm ve sağlık turizm bölgeleri kurulacak.

Dünyada insanların şifa aradığı bir yer haline gelecek İstanbul. Buraya toplam 500 bin kişinin yaşayacağı bir şehir inşaa edilecek."

Kanal İstanbul neden gerekli? KANAL İSTANBUL NEDEN GEREKLİ?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kanal İstanbul için tarih verildi! KANAL İSTANBUL İÇİN TARİH VERİLDİ!
Başkan Erdoğan'dan flaş Kanal İstanbul sözleri BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FLAŞ KANAL İSTANBUL SÖZLERİ
Organize yalan ekibi yeniden devrede ORGANİZE YALAN EKİBİ YENİDEN DEVREDE

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Untitled Document
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA