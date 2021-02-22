Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, CHP tarafından ahlaksızca hedef alındı. Yaşananlara A Haber'de sert tepki gösteren Siyasetçi-yazar Mehmet Metiner, "Berat Albayrak’tan duydukları rahatsızlık aslında Başkan Erdoğan’dan duydukları rahatsızlıktır. Yoksa Berat Albayrak, yeryüzü ölçeğinde eşi az bulunur bir bakandır. Sırf damat olduğu için o algı üzerinden, hem genç ve yetenekli bir insanın itibar suikastına uğraması, uğratılması. Hem de Cumhurbaşkanımızın muhterem ailesinin hedef alınması siyasetle alakalı bir durum değildir, alçaklıkla alakalı bir durum." dedi.

Siyasetçi-yazar Mehmet Metiner'in açıklamaları şöyle;

"BAY KEMAL'DEN BİR TEK SES VE TEPKİ GELMEDİ"

Sadece siyasi tükenmişlik değil, siyasi ahlaksızlık ile ilgili de bir durum. CHP'nin sadece Berat Albayrak üzerinden yaptığı şey bu değil. Veli Ağbaba denilen ismin Fahrettin Altun üzerinden yaptığı da bu. Pek çoğumuzu yönelik yaptıkları şey budur. Dün aşağılık şeref yoksunu, haysiyet yoksunu, namert bir avukatın Grup Başkanvekilimiz Özlem Zengin'e yapmış olduğu da bu. Yani Başak Demirtaş'a yönelik yapıldığında hepimiz ayağa kalktık. Ama aynı sözlerin çok daha kötüsü, alçakçası her türlü şereften, haysiyetten yoksun biçimiyle Grup Başkanvekilimiz olan bir kadına bir hanımefendiye yapıldığında Bay Kemal'den bir tek ses ve tepki gelmedi.

"SIRF DAMAT OLDUĞU İÇİN O ALGI ÜZERİNDEN..."

Berat Albayrak'tan duydukları rahatsızlık aslında Başkan Erdoğan'dan duydukları rahatsızlıktır. Yoksa Berat Albayrak, yeryüzü ölçeğinde eşi az bulunur bir bakandır. Enerji Bakanlığı döneminde yaptıklarını Sayın Cumhurbaşkanımız anlattılar. Bana da derin sondaj gemilerinden birinin nasıl alındığını anlatmıştı. Ben şaşırmıştım. 800 milyon dolara alınması halinde bile ucuza alınacağı söylenen bir geminin 200 bin dolara kadar nasıl indirildiği sürecini anlatırken! Yani, Berat Albayrak herhangi bir biri değildir. Sırf damat olduğu için o algı üzerinden, hem genç ve yetenekli bir insanın itibar suikastına uğraması, uğratılması. Hem de Cumhurbaşkanımızın muhterem ailesinin hedef alınması siyasetle alakalı bir durum değildir, alçaklıkla alakalı bir durum. Bugün Veli Ağbaba'nın tweetlerini okudum. Bu adam nasıl CHP Genel Başkan Yardımcısı olabiliyor? CHP bu kadar düştü mü, düşürüldü mü? Fahrettin Altun'un maaşları üzerinden tweetler atıyor. Yani onların oraya buraya yerleştirdikleri kişilerin maaşları üzerinden bugüne kadar hangimiz konuştuk. Bunlar siyasetin konusu mu?

"CHP OPERASYONEL BİR PARTİDİR"

Berat Albayrak gerçekten çok mütevazi, başarılı bir insan, AK Parti camiasının bir değeri değil, Türkiye'nin bir değeridir. Bugün yeryüzünün neresine giderse gitsin kendi aklıyla, beceresiyle her şeyi yapabilecek donanımda bir insandır. Siyaseten beğenmeyebilirsiniz. Ama yalan ve iftira üzerinden bir algı operasyonu sürdürmek Kılıçdaroğlu CHP'sini artık bir parti olmaktan çıkartıyor. CHP operasyonel bir parti! Böyle bir şey olmaz. Artık biz onların yalanlarına cevap vermekten utanıyoruz.

BAŞKAN ERDOĞAN SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir İl Kongresi'nde Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alan CHP'ye tepki gösterdi.

Başkan Erdoğan, "Ülkemizin kazanımları altında Berat Albayrak'ın imzası var, başarılı olduğu için çıldırıyorlar." ifadelerini kullandı.

ENERJİDE BERAT ALBAYRAK FAKTÖRÜ!

Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı döneminde yaptıkları bugün Türkiye'de hangi sonuçlar doğurdu görüyoruz. Doğu Akdeniz'de bir başka yerde bu şekilde güçlüysek nedeni budur. Eskiden derin sondaj gemimiz yoktu. Berat Bey geldikten sonra bunlar alındı.

ENERJİDE BAĞIMSIZLIK" NASIL BAŞLADI?



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