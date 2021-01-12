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Milli iradeden sözde genel başkan Kılıçdaroğlu'na yaylım ateşi! "Özür bekliyoruz"

Genel Başkanı , Amerika Birleşik Devletlerindeki seçim sonuçlarına saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi. Ancak aynı , 'de ilk kez halkın oylarıyla seçilmiş olan Cumhurbaşkanı için "" ifadesini kullandı. Peki milli irade Kılıçdaroğlu'nun bu ikircikli tavrını nasıl karşılıyor? Vatandaşlar "Sözde Genel Başkan" Kılıçdaroğlu'nu yaylım ateşine tuttu. Skandal sözlerle sadece Cumhurbaşkanı'na yönelik değil halka da hakaret edildiğini ve iradelerinin hiçe sayıldığını söyleyen vatandaşlar "özür bekliyoruz" dediler. İşte o açıklamalar...

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Giriş Tarihi: 12.01.2021 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021
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Genel Başkanı 'nun milli iradeyi yok saydığı o sözlerine halktan tepki geldi. Vatandaşlar 'nun halkın oylarıyla seçilmiş olan ilk cumhurbaşkanı olan 'a "sözde cumhurbaşkanı" sözlerini yaylım ateşine tuttu. İşte o tepkiler:

"KILIÇDAROĞLU'NUN ÖZÜR DİLEMESİNİ BEKLİYORUZ"

*Bizim oylarımızla seçilen bir cumhurbaşkanına bunları söylemesi çok ayıp bir şey. Kesinlikle kınıyor ve özür dilemesini bekliyoruz.

*Çok büyük bir saygısızlık olarak buluyorum. Bu saygısızlık sadece Sayın Cumhurbaşkanımıza değil onu kendi hür iradesiyle başa çıkaran halka da bir hakarettir. Her şeyden önce Atatürk'ün 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözüne de bir hakarettir.

*Kendisi 'deki dostlarının seçimleri için böyle ifadeler kullanmıyor. Kendi içinde bastıramadığı söylemleri diyebiliriz.

"HALKI HİÇE SAYMIŞTIR KABUL EDİLEMEZ"

*Kılıçdaroğlu'nun bu söylemi öncelikle çok çirkin bir söylemdir. Halkı seçim aracı olarak kullanıyor. Halkımız bu çirkin söylemin cevabını sandıkta er ya da geç verecektir. Daha seçim sonuçları kesinleşmeden Biden'a tebrik ediyor. Kendi ��lkesinin vatandaşlarının oylarıyla seçtiği Cumhurbaşkanına "sözde" diyor. Bu halkı hiçe saymak demektir. Kabul edilemez.

*Herkes kullandığı kelimelere dikkat etmeli. Herkes herkese kaba davranıyor. Bir yorum yapılacaksa nezaket çerçevesinde yapılmalı.

Milli iradeden sözde genel başkan Kılıçdaroğlu'na yaylım ateşi! Özür bekliyoruz MİLLİ İRADEDEN SÖZDE GENEL BAŞKAN KILIÇDAROĞLU'NA YAYLIM ATEŞİ! "ÖZÜR BEKLİYORUZ"

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