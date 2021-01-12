Milli iradeden sözde genel başkan Kılıçdaroğlu'na yaylım ateşi! "Özür bekliyoruz"

*Çok büyük bir saygısızlık olarak buluyorum. Bu saygısızlık sadece Sayın Cumhurbaşkanımıza değil onu kendi hür iradesiyle başa çıkaran halka da bir hakarettir. Her şeyden önce Atatürk'ün 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözüne de bir hakarettir.