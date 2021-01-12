Milli iradeden sözde genel başkan Kılıçdaroğlu'na yaylım ateşi! "Özür bekliyoruz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika Birleşik Devletlerindeki seçim sonuçlarına saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi. Ancak aynı Kılıçdaroğlu, Türkiye'de ilk kez halkın oylarıyla seçilmiş olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "sözde cumhurbaşkanı" ifadesini kullandı. Peki milli irade Kılıçdaroğlu'nun bu ikircikli tavrını nasıl karşılıyor? Vatandaşlar "Sözde Genel Başkan" Kılıçdaroğlu'nu yaylım ateşine tuttu. Skandal sözlerle sadece Cumhurbaşkanı'na yönelik değil halka da hakaret edildiğini ve iradelerinin hiçe sayıldığını söyleyen vatandaşlar "özür bekliyoruz" dediler. İşte o açıklamalar...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun milli iradeyi yok saydığı o sözlerine halktan tepki geldi. Vatandaşlar Kılıçdaroğlu'nun halkın oylarıyla seçilmiş olan ilk cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'a "sözde cumhurbaşkanı" sözlerini yaylım ateşine tuttu. İşte o tepkiler:

"KILIÇDAROĞLU'NUN ÖZÜR DİLEMESİNİ BEKLİYORUZ"

*Bizim oylarımızla seçilen bir cumhurbaşkanına bunları söylemesi çok ayıp bir şey. Kesinlikle kınıyor ve özür dilemesini bekliyoruz.

*Çok büyük bir saygısızlık olarak buluyorum. Bu saygısızlık sadece Sayın Cumhurbaşkanımıza değil onu kendi hür iradesiyle başa çıkaran halka da bir hakarettir. Her şeyden önce Atatürk'ün 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözüne de bir hakarettir.

*Kendisi ABD'deki dostlarının seçimleri için böyle ifadeler kullanmıyor. Kendi içinde bastıramadığı söylemleri diyebiliriz.

"HALKI HİÇE SAYMIŞTIR KABUL EDİLEMEZ"

*Kılıçdaroğlu'nun bu söylemi öncelikle çok çirkin bir söylemdir. Halkı seçim aracı olarak kullanıyor. Halkımız bu çirkin söylemin cevabını sandıkta er ya da geç verecektir. Daha seçim sonuçları kesinleşmeden Biden'a tebrik ediyor. Kendi ülkesinin vatandaşlarının oylarıyla seçtiği Cumhurbaşkanına "sözde" diyor. Bu halkı hiçe saymak demektir. Kabul edilemez.

*Herkes kullandığı kelimelere dikkat etmeli. Herkes herkese kaba davranıyor. Bir yorum yapılacaksa nezaket çerçevesinde yapılmalı.