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Fahrettin Altun ve Ömer Çelik'ten Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'a "sözde Cumhurbaşkanı" sözlerine flaş yanıt

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Giriş: 10.01.2021 19:15
Güncelleme:10.01.2021 19:22
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'a "sözde Cumhurbaşkanı" sözlerine sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve milletimizden derhal özür dilemelidir." dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ise "Tüm milletimiz şimdiye kadar olduğu gibi, meşru cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlık edenlere gereken dersi vermeye devam edecektir." ifadesini kullandı.

Twitter'dan açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve milletimizden derhal özür dilemelidir." ifadelerine yer verdi.

Fahrettin Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımıza "sözde Cumhurbaşkanı" demek her şeyden önce milli iradeye yapılmış bir saygısızlıktır." cümlelerini kullandı.

Altun, "Yalan, iftira ve hakaret siyasetin değil siyasetsizliğin ve acziyetin göstergesidir." açıklamasını yaptı.

ÖMER ÇELİKTEN AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten de Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine yanıt geldi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı;

"Kılıçdaroğlu siyasi ahlakla bağdaşmayan bu sözleri ile milletimizin iradesine saldırmıştır. Milletimizden ve Cumhurbaşkanımızdan özür dilemelidir. Tüm milletimiz şimdiye kadar olduğu gibi, meşru Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlık edenlere gereken dersi vermeye devam edecektir.

Kılıçdaroğlu'nun seçimle işbaşına gelmiş Cumhurbaşkanlığı kabinesi ile 12 Eylül darbe rejimini mukayese etmesi ise milletimizle, demokrasiyle ve hukukla kavga etmektir. Kılıçdaroğlu bu sözleriyle "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesi ile kavga etmektedir.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sayın Cumhurbaşkanımıza "sözde Cumhurbaşkanı" demesi demokrasiye ve milli iradeye saygısızlıktır.
Kılı��daroğlu, milletimizin iradesine ve Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden meşru makama saldırmaktadır."

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