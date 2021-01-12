12 Ocak 2021, Salı
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Haberler Özel Haber Haberleri DSP Genel Başkanı Önder Aksakal A Haber'e konuştu! Kılıçdaroğlu'nun "sözde cumhurbaşkanı" sözlerine tepki gösterdi

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal A Haber'e konuştu! Kılıçdaroğlu'nun "sözde cumhurbaşkanı" sözlerine tepki gösterdi

() Genel Başkanı canlı yayınında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.Aksakal, Genel Başkanı 'nun halkın oylarıyla seçilmiş olan ilk Cumhurbaşkanı için "sözde cumhurbaşkanı" sözlerine tepki gösterdi.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 12.01.2021
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Genel Başkanı 'e konuştu. Aksakal, Genel Başkanı 'nun Cumhurbaşkanı için söylediği "sözde cumhurbaşkanı" sözlerine tepki gösterdi. Aksakal canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"YADIRGAYARAK İZLİYORUZ"

Biz Bülent Ecevit'in siyasi terbiyesiyle eğitilmiş, yetiştirilmiş siyasetçileriz. Dolayısıyla her muhatabımızın isminin önüne Sayın kelimesini koymak bizim ilkelerimizden bir tanesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın katılmadığımız politikaları olabilir, bunları en sert şekilde eleştirme toplumla paylaşma hakkımız demokrasinin gereğidir. Ama hiç kimsenin demokrasinin ilkeleriyle örtüşmeyen bir hitapta bulunması sağlıklı bir iletişim şekli olarak görülemez. Biz de yadırgayarak bu tartışmaları izliyoruz.

AKSAKAL, BAŞKAN ERDOĞAN GÖRÜŞMESİNİN DETAYLARINI ANLATTI

ile görüşmesine ilişkin konuşan DSP Genel Başkanı Aksakal, "Daha önceden planlamış bir görüşmeydi. Ekonomi ve hukukta bir reforma arayışının ilan edilmesinden sonra bu hususlardaki çalışmalarımızı Sayın Cumhurbaşkanımıza sunduk. Sadece Cumhurbaşkanımızdan değil HDP hariç tüm partilerden randevu talep ettik ve önerilerimizi paylaştık.Seçim barajı ve hazine yardımlarıyla ilgili çalışmalarımızı da sunduk" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Aksakal, ittifak iddiaları için "Eğer ittifak için gitseydik önceden söylerdik" dedi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal A Haber'e konuştu! Kılıçdaroğlu'nun sözde cumhurbaşkanı sözlerine tepki gösterdi DSP GENEL BAŞKANI AKSAKAL A HABER'E KONUŞTU! KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

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