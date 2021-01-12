"YADIRGAYARAK İZLİYORUZ"

Biz Bülent Ecevit'in siyasi terbiyesiyle eğitilmiş, yetiştirilmiş siyasetçileriz. Dolayısıyla her muhatabımızın isminin önüne Sayın kelimesini koymak bizim ilkelerimizden bir tanesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın katılmadığımız politikaları olabilir, bunları en sert şekilde eleştirme toplumla paylaşma hakkımız demokrasinin gereğidir. Ama hiç kimsenin demokrasinin ilkeleriyle örtüşmeyen bir hitapta bulunması sağlıklı bir iletişim şekli olarak görülemez. Biz de yadırgayarak bu tartışmaları izliyoruz.