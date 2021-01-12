DSP Genel Başkanı Önder Aksakal A Haber'e konuştu! Kılıçdaroğlu'nun "sözde cumhurbaşkanı" sözlerine tepki gösterdi
Demokratik Sol Partisi (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal A Haber canlı yayınında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.Aksakal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun halkın oylarıyla seçilmiş olan ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "sözde cumhurbaşkanı" sözlerine tepki gösterdi.
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal A Haber'e konuştu. Aksakal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için söylediği "sözde cumhurbaşkanı" sözlerine tepki gösterdi. Aksakal canlı yayında şu ifadeleri kullandı:
"YADIRGAYARAK İZLİYORUZ"
Biz Bülent Ecevit'in siyasi terbiyesiyle eğitilmiş, yetiştirilmiş siyasetçileriz. Dolayısıyla her muhatabımızın isminin önüne Sayın kelimesini koymak bizim ilkelerimizden bir tanesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın katılmadığımız politikaları olabilir, bunları en sert şekilde eleştirme toplumla paylaşma hakkımız demokrasinin gereğidir. Ama hiç kimsenin demokrasinin ilkeleriyle örtüşmeyen bir hitapta bulunması sağlıklı bir iletişim şekli olarak görülemez. Biz de yadırgayarak bu tartışmaları izliyoruz.
AKSAKAL, BAŞKAN ERDOĞAN GÖRÜŞMESİNİN DETAYLARINI ANLATTI
Başkan Erdoğan ile görüşmesine ilişkin konuşan DSP Genel Başkanı Aksakal, "Daha önceden planlamış bir görüşmeydi. Ekonomi ve hukukta bir reforma arayışının ilan edilmesinden sonra bu hususlardaki çalışmalarımızı Sayın Cumhurbaşkanımıza sunduk. Sadece Cumhurbaşkanımızdan değil HDP hariç tüm partilerden randevu talep ettik ve önerilerimizi paylaştık.Seçim barajı ve hazine yardımlarıyla ilgili çalışmalarımızı da sunduk" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Aksakal, ittifak iddiaları için "Eğer ittifak için gitseydik önceden söylerdik" dedi.