Son dakika: İkinci el otomobiller için 81 ilde harekete geçildi: 6 ay 6 bin kilometre şartına uymayanlara ceza! Ticaret Bakanlığı tarih verdi





İLAN SİTELERİ ARACILIĞIYLA YAPILAN PAZARLAMA FAALİYETLERİ DENETLENECEKTİR

Ticaret Bakanlığınca yapılan düzenleme ile ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeyen otomobil ve arazi taşıtlarının ticari faaliyet kapsamında pazarlanması da yasaklandığından, geçiş süreci için son tarih olan 15 Eylül 2022 tarihinden itibaren ilan siteleri üzerinden verilen otomobil ve arazi taşıtı ilanları da takip edilecek ve tespit edilen aykırılıklar cezalandırılacaktır.



15 EYLÜL 2022 TARİHİNDEN SONRAKİ PAZARLAMA FAALİYETLERİ SAHA DENETİMLERİYLE TESPİT EDİLECEKTİR

15 Eylül 2022 tarihinden sonra 81 ilimizde Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla iş yeri denetimleri yapılarak ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden pazarlaması yapılan (iş yerlerinde satışa sunulan) otomobil ve arazi taşıtları tespit edilecek ve bu faaliyetler de cezalandırılacaktır."

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