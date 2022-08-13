13 Ağustos 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İkinci el araçta düşüş sürecek mi? Otomobil piyasalarında son durum ne? A Haber'de değerlendirdi: Fiyatlarda yüzde 10 düşüş var

İkinci el araçta düşüş sürecek mi? Otomobil piyasalarında son durum ne? A Haber'de değerlendirdi: Fiyatlarda yüzde 10 düşüş var

İkinci el araçlarda fiaytlar düşmeye başladı. Peki bu düşüş sürecek mi? Piyasalarda son durum ne? Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı. İkinci El Otomobil Satış Müdürü Metin Tüzel, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 13.08.2022 11:59 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022 12:01
  • 1
  • 13
İkinci el araçta düşüş sürecek mi? Otomobil piyasalarında son durum ne? A Haber’de değerlendirdi: Fiyatlarda yüzde 10 düşüş var

İkinci el araç fiyatları düşmeye başladı. Akıllarda bu düşüşler devam edecek mi sorusu oluştu. Oran ne kadar? Daha ne kadar daha düşecek? Piyasada son durum ne? İkinci el araçta düşüş sürecek mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
İkinci el araçta düşüş sürecek mi? Otomobil piyasalarında son durum ne? A Haber’de değerlendirdi: Fiyatlarda yüzde 10 düşüş var

Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı. İkinci El Otomobil Satış Müdürü Metin Tüzel, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

  • 3
  • 13
İkinci el araçta düşüş sürecek mi? Otomobil piyasalarında son durum ne? A Haber’de değerlendirdi: Fiyatlarda yüzde 10 düşüş var

Şu anda yüzde 10 civarında bir düşü var piyasada. Bu düşüş zannediyorum biraz daha sürecek çünkü yüzde 10 düşüşten sonra araçlar satılmaya başladı.

  • 4
  • 13
İkinci el araçta düşüş sürecek mi? Otomobil piyasalarında son durum ne? A Haber’de değerlendirdi: Fiyatlarda yüzde 10 düşüş var

Fazla düşeceğini zannetmiyorum buralarda kalır diye düşünüyorum. Bu rakamlardan araçlar satılmaya başladı.

  • 5
  • 13
İkinci el araçta düşüş sürecek mi? Otomobil piyasalarında son durum ne? A Haber’de değerlendirdi: Fiyatlarda yüzde 10 düşüş var

Daha çok ekonomik araçlar satılıyor. Muafiyetli kişiler daha çok şu anda araba alabiliyor. Bunun sebebi ÖTV indirimi var muafiyetli kişilere. Daha çok o şekilde satılıyor şu anda araçlar.