13 Ağustos 2022, Cumartesi
İkinci el araçta düşüş sürecek mi? Otomobil piyasalarında son durum ne? A Haber'de değerlendirdi: Fiyatlarda yüzde 10 düşüş var
İkinci el araçlarda fiaytlar düşmeye başladı. Peki bu düşüş sürecek mi? Piyasalarda son durum ne? Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı. İkinci El Otomobil Satış Müdürü Metin Tüzel, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 13.08.2022 11:59 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022 12:01
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