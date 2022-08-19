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İkinci el araçta 6+6 paniği! Otomotiv sektöründeki balon sönüyor: Satışlar başladı

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 19.08.2022 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022
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İkinci el araçta 6+6 paniği! Otomotiv sektöründeki balon sönüyor: Satışlar başladı

Fahiş fiyatlara karşı uygulamaya alınan 6 bin km ve 6 ay şartı ikinci elde paniğe yol açtı. 10 Ağustos'tan bu yana bir hafta içinde iki bine yakın araç ilanı aktif hale getirildi. 2022 model araç ilanları büyük oranda artış gösterdi. Peki araç fiyatlarında bir gerileme oldu mu? Panik satışları başladı mı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un, ikinci el araç satışına yönelik geçtiğimiz hafta açıkladığı yönetmelik, dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kamuoyunda '6+6' şeklinde anılan uygulama, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeyen otomobillerin satılmasını önleyecek.

Söz konusu yönetmelik, ikinci el otomobil ticareti yapmaya yetkili ve yılda 3'ten fazla araç satışı yapma noktasında yetki belgesine sahip oto galeriler, yetkili bayiler ve araç kiralama firmaları ile ticari faaliyet kapsamında ikinci el otomobil satışı yapan kişileri kapsayacak.

1 Temmuz 2023'te sona erecek yönetmelik kapsamında, düzenlemenin yürürlük tarihinden önce ikinci el araç ticareti yapanlar adına tescil edilen otomobiller ise 15 Eylül 2022'ye kadar herhangi bir kısıtlama olmaksızın satılabilecek.

KARAR SONRASI İLANLAR NEDEN ARTTI?

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Otomerkezi CEO'su Ali Karataş şu ifadeleri kullandı: "İkinci ele borsa gibi girip çıkanlar baktılar bu iş olmuyor biz bu anlamda ne kadar hızlı elden çıkarırsak o kadar hızlı satarız dediler. Bu insanlar bu işin ticareti ile ilgilenen kişiler değil. Biz 100 bin mükellef tespit ettik demişti sayın Bakan Nebati, bu 100 bin mükellefin üzerine gidilmesi lazım.

Filo kiralama şirketleri zaten araç kiralayan şirketler onlarda bir şey değişmedi. Bazı karaborsa yaratmak isteyen az kurum vardı çok birey vardı. Bu bireylere vergi cezaları gerekiyor.

FİYATLAR YÜZDE 7 GERİLEDİ

Fiyatlarda 45 günde yüzde 6-7 arasında gerileme var o da rekabetten dolayı ilan sayısının artmasından dolayıdır.

İLERLEYEN SÜREÇTE DÜŞÜŞ BEKLİYOR MUSUNUZ?

En düşük sıfır otomobil şu anda 450 bin lira. Çok sıkışanlar panik satışı yapar ama bu genel piyasayı etkilemez.

BAŞKA DÜZENLEMELER DE GELEBİLİR Mİ?

Bakan Nebati'nin dediği mükelleflere vergi cezaları yasalaştırılabilir. Bu işi yılda 3'ten fazla yapanlara araç bedeli üzerinden yüzde 15 ceza getirilebilir. Caydırıcı bir kanun maddesi konulması gerekiyor.

İlan siteleri de düzenlemeye gitti hem kullanıcılar hem galericiler 6 bin km öncesindeki araçları ilanlara veremeyecek. Bizim 2-3 senedir bahsettiğimiz konu buydu ilan siteleri adım atmalıydı. Siteler adım attı bu da güzel bir gelişme diyebiliriz.

Stokçulukta bireylere de bir cezai müeyyide getirilerek durdurulabilir. Ailede 7 kişi var 3 çarpı 7 21 eder gibi 21 tane araç alabilirsin. Galerici olarak değil de bireysel olarak yapanlara yönelik uygulama yapılması lazım. Dışarıdan bu işi yapan adam gelince rekabet artıyor. Bir araç ne kadar fazla el değiştirirse o kadar fazla fiyatı artar. Aradaki aracıları yok etmek lazım."

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