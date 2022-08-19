İkinci el araçta 6+6 paniği! Otomotiv sektöründeki balon sönüyor: Satışlar başladı

KARAR SONRASI İLANLAR NEDEN ARTTI?

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Otomerkezi CEO'su Ali Karataş şu ifadeleri kullandı: "İkinci ele borsa gibi girip çıkanlar baktılar bu iş olmuyor biz bu anlamda ne kadar hızlı elden çıkarırsak o kadar hızlı satarız dediler. Bu insanlar bu işin ticareti ile ilgilenen kişiler değil. Biz 100 bin mükellef tespit ettik demişti sayın Bakan Nebati, bu 100 bin mükellefin üzerine gidilmesi lazım.

Filo kiralama şirketleri zaten araç kiralayan şirketler onlarda bir şey değişmedi. Bazı karaborsa yaratmak isteyen az kurum vardı çok birey vardı. Bu bireylere vergi cezaları gerekiyor.