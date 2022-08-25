İkinci el otomobiller için 81 ilde harekete geçildi! 6+6'ya uymayana ceza

Ticaret Bakanlığı, 15 Eylül 2022 tarihinden sonra ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden pazarlaması yapılan otomobil ve arazi taşıtlarının tespit edileceğini ve bu faaliyetlerin de cezalandırılacağını açıkladı. Ayrıntıları A Haber ankara editörü Arzu Fidanverdi aktardı.

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