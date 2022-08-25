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İkinci el otomobiller için 81 ilde harekete geçildi! 6+6'ya uymayana ceza

A Haber
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Giriş: 25.08.2022 10:07
Ticaret Bakanlığı, 15 Eylül 2022 tarihinden sonra ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden pazarlaması yapılan otomobil ve arazi taşıtlarının tespit edileceğini ve bu faaliyetlerin de cezalandırılacağını açıkladı. Ayrıntıları A Haber ankara editörü Arzu Fidanverdi aktardı.
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