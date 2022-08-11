Sahibinden ikinci el araba fiyatları düştü mü? Merak edilen soru yanıt buldu

"FİYATLAR YÜZDE 5 CİVARINDA GERİLEMEYE BAŞLADI"

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkan Yardımcısı Görkem Konu fiyatların düştüğüne dair iddiaları yanıtladı. Konu fiyatlardaki gerilemeyi 6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesiyle ilintili olmadığını, son iki aydır otomobil satışlarında durgunluk olduğunu söyledi. 10 gün civarında Kurban Bayramı tatili olduğu için de satışların yapılamamasından dolayı da durgunluk olduğunu belirten Konu "Kurban Bayramı'ndan sonra Özel Tüketim Vergisi'ne ilişkin söylentiler ortaya çıktı, bu da alıcıların talebini ertelemesine neden oldu" dedi.