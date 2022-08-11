11 Ağustos 2022, Perşembe
Sahibinden ikinci el araba fiyatları düştü mü? Merak edilen soru yanıt buldu
Sahibinden ikinci el otomobil sahibi olmak isteyenler fahiş fiyatlardan şikayetçiydi. Durumla ilgili hükümetten flaş bir adım geldi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ilk tescilinden sonra otomobillerin 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden satışına izin verilmeyeceğine yönelik düzenlemenin devreye gireceğini açıklamıştı. Peki 2. el araba fiyatları düştü mü? Vatandaşların merak ettiği soru yanıt buldu.
Giriş Tarihi: 11.08.2022 16:27
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14