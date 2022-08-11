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Sahibinden ikinci el araba fiyatları düştü mü? Merak edilen soru yanıt buldu

Sahibinden ikinci el otomobil sahibi olmak isteyenler fahiş fiyatlardan şikayetçiydi. Durumla ilgili hükümetten flaş bir adım geldi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ilk tescilinden sonra otomobillerin 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden satışına izin verilmeyeceğine yönelik düzenlemenin devreye gireceğini açıklamıştı. Peki 2. el araba fiyatları düştü mü? Vatandaşların merak ettiği soru yanıt buldu.

Giriş Tarihi: 11.08.2022 16:27
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Sahibinden ikinci el araba fiyatları düştü mü? Merak edilen soru yanıt buldu

Tüm dünyada çip krizi devam ederken Otomobil arzı da buna paralel olarak yavaşladı. Ülkemizde de dünyanın diğer ülkelerindeki otomotiv fabrikalarında olduğu gibi üretimler azaldı ya da fabrikalar üretimlerine geçici olarak ara verdi.

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Sahibinden ikinci el araba fiyatları düştü mü? Merak edilen soru yanıt buldu

Son günlerde de otomobil arzındaki oluşan sorunların önüne geçebilmek için hükümet adım attı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ilk tescilinden sonra otomobillerin 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden satışına izin verilmeyeceğine yönelik düzenlemenin devreye gireceğini açıklamıştı.

Düzenleme henüz devreye girmese de Ikinci El otomobil piyasasında etkileri görülmeye başlandı.

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Sahibinden ikinci el araba fiyatları düştü mü? Merak edilen soru yanıt buldu

ÖTV İNDİRİMİ BEKLENTİSİ DE SATIŞLARI DURGUNLAŞTIRDI
Otomobillerden alınan Özel Tüketim Vergisi'ne ilişkin verginin azaltılması ya da matrah artırımının yapılması beklentisi de piyasada durgunluğa neden oldu. Herhangi bir otorite tarafından böyle bir durumun varlığı açıklanmasa da otomobil alacak olanlar alım kararlarını ertelemeye aldı.

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Sahibinden ikinci el araba fiyatları düştü mü? Merak edilen soru yanıt buldu

"FİYATLAR YÜZDE 5 CİVARINDA GERİLEMEYE BAŞLADI"
İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkan Yardımcısı Görkem Konu fiyatların düştüğüne dair iddiaları yanıtladı. Konu fiyatlardaki gerilemeyi 6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesiyle ilintili olmadığını, son iki aydır otomobil satışlarında durgunluk olduğunu söyledi. 10 gün civarında Kurban Bayramı tatili olduğu için de satışların yapılamamasından dolayı da durgunluk olduğunu belirten Konu "Kurban Bayramı'ndan sonra Özel Tüketim Vergisi'ne ilişkin söylentiler ortaya çıktı, bu da alıcıların talebini ertelemesine neden oldu" dedi.

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Sahibinden ikinci el araba fiyatları düştü mü? Merak edilen soru yanıt buldu

Fiyatların yüksek olduğunu durgunluk nedeniyle de gerileme yaşandığını belirten Konu, fiyatlarda yüzde 5 civarında düşüşler gerçekleştiğini ifade etti.