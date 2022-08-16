Yeni düzenleme geldi! İkinci el araba fiyatları düşecek mi? İkinci el araba fiyatları düşer mi, artar mı?
İkinci el araba fiyatları düşecek mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İkinci el araç satışlarına yönelik 6 ay ve 6 bin kilometre şartı getirildi. Bu kararla birlikte sıfır alınan araçlar 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden satılamayacak. Açıklamanın ardından araba sahipleri ve yeni araba almayı planlayanlar fiyatlarda değişim olup olmayacağını merak ediyor. Peki, İkinci el araba fiyatları düşecek mi? İkinci el araba fiyatları düşer mi, artar mı?
İkinci el araba fiyatları düşecek mi? İkinci el araba fiyatları düşer mi, artar mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İkinci el araç satışlarına yönelik 6 ay ve 6 bin kilometre şartı getirildi. Bu kararla birlikte sıfır alınan araçlar 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden satılamayacak. Peki, İkinci el araba fiyatları düşecek mi? İkinci el araba fiyatları düşer mi, artar mı?
İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak. Ticaret Bakanlığı uygulamayı 6 ay uzatabilecek.
İŞTE RESMİ GAZETE'DEKİ KARARIN DETAYLARI
MADDE 1- 13/2/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"Pazarlama ve satış kısıtlaması
GEÇİCİ MADDE 2- (1) İkinci el kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometre geçmedikçe 1/7/2023 tarihinden önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamaz. Bakanlık, bu tarihi altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.
(2) İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler adına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının 15/9/2022 tarihine kadar pazarlanması veya satılması halinde birinci fıkra uygulanmaz."
MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?
İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
İnşallah bu yeni yönetmeliğe bu al-satçıların da eklenmesi bizim sektör temsilcileri olarak en büyük isteğimizdir. Bunlar tamamen piyasadan elini çektiğinde, bunlara bir cezai müeyyide uygulandığında piyasada araç sayısının da bollaşacağını, araya değerinde ulaşacağı enflasyonist ortamda rakamların giderek arttığı dönemde fiyatların dengeleneceği şeklinde artıları olacaktır.
Bizim en büyük isteğimiz ve arzumuz çıkacak olan kanuna kayıt dışı diye tabir ettiğimiz kişilerin dahil edilmesidir. Bunlara bir cezai müeyyide uygulanmasıdır. Bu şekilde piyasada bir rahatlama çok daha belirgin bir şekilde gözükecektir.
Biz öyle kişilerle karşılaşıyoruz ki garajında veya iş yerinde bayide olmayan araçların her renginden bulunduran kişilerle karşılaşıyoruz. Önemli olan bu kişilerin bu araçları stoklamasını engelleyip bunların piyasaya sürülmesini sağlamaktır. Bu da kayıt dışılığın önüne geçmekle mümkün oluyor.
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- Yeni düzenleme geldi! İkinci el araba fiyatları düşecek mi? İkinci el araba fiyatları düşer mi, artar mı?
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