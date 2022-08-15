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İkinci el araç satışlarında yeni dönem! 6 ay ve 6 bin kilometre şartı getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.08.2022 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022
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İkinci el araç satışlarında yeni dönem! 6 ay ve 6 bin kilometre şartı getirildi

İkinci el araç satışlarına yönelik 6 ay ve 6 bin kilometre şartı getirildi. Bu kararla birlikte sıfır alınan araçlar 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden satılamayacak. İşte detaylar...

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