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Son dakika: Küresel çip sorunu! Suzuki Japonya'da üretimi durduruyor

Son dakika haberine göre , küresel yarı iletken çip tedarik sıkıntısı sebebiyle 'daki fabrikalarında üretime haziranda geçici süre ara verecek.

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 24.05.2021 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021
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Son dakika: Küresel çip sorunu! Suzuki Japonya'da üretimi durduruyor

Dünya genelinde akıllı telefon ve tablet, 5G ağ ekipmanları ile oyun konsollarına yönelik artan çip talebi sonrası otomobil üreticilerinin tedarik sıkıntısı devam ediyor.



Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, Suzuki Motor, Honşu bölgesinin Pasifik kıyısında yer alan Şizuoka eyaletindeki 3 tesisinde gelecek ay üretime ara verecek.

En fazla 9 gün sürecek aranın, firmanın hangi modellerini etkileyeceği belirtilmezken, yıllık toplam üretim hedefini negatif etkileyeceği tahmin ediliyor.

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