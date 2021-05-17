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İkinci el otomobil alım satım piyasasında sıcak gelişme

Koronavirüsle mücadele döneminde çıkan çip krizi otomotiv sektörünü derinden etkiledi. Dünya devleri Avrupa'da üretimlerini durdururken gözler 2. el otomobillere çevrildi. Uzman isimler alım satımlarında da durgunluğun devam ettiğini belirtti.

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 17.05.2021
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İkinci el otomobil alım satım piyasasında sıcak gelişme

Kademeli normalleşme sürecinin ilk gününde oto piyasası durgunluğunu koruyor. Galericiler talebin olmadığını ancak, önümüzde ki ilk 20 günün piyasanın ne yönde olacağı konusunda belirleyici olacağını söylüyor.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında 17 günlük kısıtlama sona erdi. Kısıtlama sonrasında 17 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasını kapsayan iki haftalık kademeli normalleşme süreci başladı.

Kapanma döneminde online hizmet veren galericiler, kademeli normalleşme ile beraber iş başı yaptı. Hizmet vermeye başlayan galericilerde durgunluk devam ederken, talebinde olmadığı dikkat çekiyor. Kapanma süreci boyunca online hizmet vermeye çalıştıklarını belirten galericiler, piyasanın durgun olduğunu ancak faiz oranlarının düşmesi ile birlikte canlılık beklediklerini söylüyor.

"KREDİ FAİZLERİ DÜŞTÜĞÜ DURUMDA DA ARAÇ İHTİYACI OLANLAR ARAÇ ALACAKTIR"

Kapanma boyunca online olarak hizmet vermeye çalıştıklarını belirten galerici Nihat Karip, "Halkımız online araç alışverişine çok alışık değil. Görmeden araç almak istemiyorlar. O yüzden durgun geçti bizim için. Kademeli normalleşmede bugün ilk gün önceden olan talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Şu an krediler çok yüksek faizler düşmeden de ikinci el piyasasında hareketlilik beklemiyoruz. Düştüğü durumda da araç ihtiyacı olanlar araç alacaktır. İkinci ele talep yok daha çok satmak isteyen parasını nakite çevirmek isteyen çok. Yaz ayının gelmesi ile beraber talebin olacağı düşüncesindeyim. Bizler galericiler olarak ümitliyiz" şeklinde konuştu.

ARAÇ ALMAK İÇİN BİR TALEP

Kademeli normalleşme ile birlikte ikinci el oto alım satım piyasasının nasıl olacağını merakla beklediklerini belirten, Galeri Yunus Ete, "Kapalı olduğumuz dönemde birkaç talep vardı onlara şu anda karşılık vermeye çalışıyoruz. Havaların ısınmasıyla bir hareketlilik bekliyoruz. Önümüzde ki 20 gün piyasanın ne yönde olacağı konusunda belirleyici olacaktır. Şu an araç almak için bir talep yok daha çok satmak isten var. Piyasa sabitlenir ve faizler düşerse piyasanın canlanacağını düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

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