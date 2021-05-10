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Sıfır araçların fiyatları artacak mı? Çip krizi Türkiye'yi nasıl etkileyecek?

Koronavirüs nedeniyle çıkan çip krizi otomotiv sektörünü derinden etkiledi. Dünya genelinde birçok firma fabrikalarını durdururken gözler Türkiye'ye çevrildi. Türkiye'deki otomobil alıcıları sıfır araç fiyatlarının artıp artmayacağını merak etti. Peki sıfır otomobil fiyatları yükselecek mi?

Giriş Tarihi: 10.05.2021 13:54 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 13:55
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Sıfır araçların fiyatları artacak mı? Çip krizi Türkiye'yi nasıl etkileyecek?

Tüm dünyada otomotiv üreticilerinin Kovid-19 pandemisinin ardından en büyük sorunu haline gelen ve üretimde ciddi aksaklıklara ve durmalara neden olan çip sorunu sürüyor.

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Sıfır araçların fiyatları artacak mı? Çip krizi Türkiye'yi nasıl etkileyecek?

Bu, Türkiye de dahil olmak üzere araç bulunurluğuna olumsuz etki yaparken, markalar buna çözüm bulmak için fikirler bulmaya çalışıyor.

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Sıfır araçların fiyatları artacak mı? Çip krizi Türkiye'yi nasıl etkileyecek?

BAZI ÖZELLİKLER ARTIK YOK

Örneğin bazı donanımlardan ve özelliklerden feragat etmek gibi... Bu konuda çeşitli üreticilerden farklı haberler gelmeye devam ederken, örnekler de giderek artıyor.

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Sıfır araçların fiyatları artacak mı? Çip krizi Türkiye'yi nasıl etkileyecek?

Nitekim Nissan, özellikle ABD'de ürettiği binlerce aracında navigasyon sistemlerinden bir süreliğine vazgeçerken, Fiat Automobiles çatısı altındaki ABD'li ticari araç markası Ram, "1500" modeli pick up serisinde standart olarak sunduğu akıllı "geri görüş kamerası"nı sunmayı bıraktı. Renault ise, Türkiye'de satılmayan Arkana modelinin dijital bilgi ekranını kaldırdı.

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Sıfır araçların fiyatları artacak mı? Çip krizi Türkiye'yi nasıl etkileyecek?

ESKİYE DÖNÜŞ

Fransız üretici Peugeot ise, güncel 308 modelinde sunduğu dijital gösterge panelini, yılsonuna kadar klasik analog göstergelerle değiştirdi.