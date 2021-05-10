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Sıfır araçların fiyatları artacak mı? Çip krizi Türkiye'yi nasıl etkileyecek?
Koronavirüs nedeniyle çıkan çip krizi otomotiv sektörünü derinden etkiledi. Dünya genelinde birçok firma fabrikalarını durdururken gözler Türkiye'ye çevrildi. Türkiye'deki otomobil alıcıları sıfır araç fiyatlarının artıp artmayacağını merak etti. Peki sıfır otomobil fiyatları yükselecek mi?
Giriş Tarihi: 10.05.2021 13:54Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 13:55