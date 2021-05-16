Çip krizi otomotiv sektörünü etkiledi! 2 dev firmadan flaş açıklama

OPEL

Opel'in kampanyası kapsamında Corsa modeline mayıs ayında 176 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Ayrıca Corsa modellerinde 50 bin TL kredi için 12 ay, yüzde 0,99 faiz imkânı sunuluyor.

Opel'in C SUV segmentindeki temsilcisi Grandland X modelinin belli donanımlarında 90 bin TL kredi için 12 ay, yüzde 0 faiz imkânı sunuluyor. Mayıs ayına özel Opel Grandland X modelleri 369 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ile showroom'lardaki yerini alıyor.