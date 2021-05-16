Çip krizi otomotiv sektörünü etkiledi! 2 dev firmadan flaş açıklama
Otomotiv sektörünü derinden etkileyen çip krizi 2 firmayı daha bozguna uğrattı. Dünya devi markalardan biri üretimini azalttığını açıklarken, diğeri ise net karında düşüş beklediğini duyurdu.
Tüm dünyada dalga dalga yayılan çip tedarik sorunu iki dev otomotiv firmasına pahalıya patladı. Ünlü otomobil üreticisi Mazda Motor, yarı iletken çip tedarik sıkıntısının mevcut mali yılda küresel bazda üretimini 100 bin düşüreceğini açıkladı. Hiroşima merkezli üretici, elektronik ve otomobil üretim piyasalarını etkisi altına alan yarı iletken çip tedarik problemine ilişkin beklentisini duyurdu.
Buna göre yarı iletken çip tedarik sıkıntısı, mevcut mali yılda küresel bazda Mazda Motor'un üretimini 100 bin düşürecek. Bu oran firmanın geçen yılki 1,17 milyonluk araç üretimin yaklaşık yüzde 8'ine denk geliyor.
Honda çip tedariki sıkıntısı nedeniyle 2021 mali yılı net karında yüzde 10,3 düşüş bekliyor - Honda Başkan Yardımcısı Kuraişi Seiji: - "(Çip tedarik sıkıntısı) Mali yılın ikinci yarısında normale döneceğiz"
Öte yandan Honda, yarı iletken çip tedariki sıkıntısı nedeniyle 2021 mali yıl kapsamlı net karının yüzde 10,3 düşüşle 590 milyar yene (5,4 milyar dolara) gerilemesini bekliyor.
Japon üretici Mart 2021'de sona eren 2020 mali yılı bilanço verileri ile Mart 2022'de sona erecek 2021 mali yılı beklentilerini açıkladı.
Buna göre Honda, yarı iletken çip tedariki sıkıntısı nedeniyle 2021 mali yılı net karının yüzde 10,3 düşüşle 590 milyar yene (5,4 milyar dolara) gerileyeceğini tahmin ediyor.
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) neden olduğu talep daralmasının normale dönmesini bekleyen firma küresel bazda 5 milyon araç, 18 milyon motosiklet satmayı hedefliyor.
ÜRETİMDE 100 BİN KISINTI
Honda, önceki ay sona eren 2020 mali yılında 657,4 milyar yen (6 milyar dolar) net kar elde etti. Firma son 3 yıldır net kar bazında ilk kez artışı yakaladı.
Yaşadığı yüzde 11,8'lik satış kaybı sonrası Japon firmanın işletme karı, yüzde 4,2'lik yükselişle 660,2 milyar yene (6,03 milyar dolar) çıktı.
Honda Başkan Yardımcısı Kuraişi Seiji, düzenlediği basın toplantısında, "(Çip tedarik sıkıntısı) Etkisinin mevcut mali yılın ilk yarısında sürmesini bekliyoruz ancak ikinci yarıda normale döneceğiz." dedi.
CITROEN
Mayıs ayına özel kampanya hazırlayan markalardan Citroën, 167 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışta olan yeni C3 modelinde 50 bin TL için 12 ay boyunca 0 faiz veya 5 bin TL nakit alım desteği sunuyor.
FIAT
Fiat Professional, Mayıs ayında Pratico, Doblo ve Fiorino modelleri için 50 bin TL'ye 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi kullanım imkânı sağlıyor.
Tofaş Fabrikası'nda üretilen Fiorino'lar, ay sonuna dek 119 bin bin 900 TL'den, Fiat Doblo'lar ise 153 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
JEEP
Jeep, Mayıs ayında hayata geçirdiği satış kampanyasıyla Renegade ve sınırlı sayıda Compass modelini yüzde sıfır faizli kredi imkanıyla yeni sahipleriyle buluşturuyor.
Renegade'in 1.3 litrelik 150 HP'lik benzinli otomatik seçeneği kampanya dahilinde 100 bin TL'ye 12 ay ve yüzde sıfır faizli kredi ile satışa sunuluyor. Compass modeli ise 150 bin TL'ye 12 ay ve yüzde sıfır faiz seçeneği ile satın alınabiliyor.
KIA
Kia, Mayıs ayında binek modellerini 12 ay yüzde 0.99 faiz avantajlı kampanyalarla tüketicilerle buluşturuyor.
OPEL
Opel'in kampanyası kapsamında Corsa modeline mayıs ayında 176 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Ayrıca Corsa modellerinde 50 bin TL kredi için 12 ay, yüzde 0,99 faiz imkânı sunuluyor.
Opel'in C SUV segmentindeki temsilcisi Grandland X modelinin belli donanımlarında 90 bin TL kredi için 12 ay, yüzde 0 faiz imkânı sunuluyor. Mayıs ayına özel Opel Grandland X modelleri 369 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ile showroom'lardaki yerini alıyor.
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