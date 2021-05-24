Renault Taliant 2021 fiyat listesi | İşte dev firmanın son oyuncağı! İlk kez Türkiye'de

Otomobilin ağırlığı yaklaşık 1.100 kilogram olmasına rağmen ön camın daha eğimli olması, yan aynaların formu ve kaput çizgileri gibi tasarım öğeleri sayesinde aerodinamik direnç katsayısı 0,654 olarak gerçekleşiyor. Bu sayı, daha düşük yakıt tüketimi ve karbondioksit salınımını açısından avantaj sağlıyor.

Arka farlarda, ön tarafta olduğu gibi C şeklindeki ışık imzası göze çarparken, tüm Renault modellerinde olduğu gibi logo altında model ismi "Taliant" yazısı konumlanıyor. Tampon yapısının da katkısıyla arka tarafta kaslı bir görünüm elde edilirken, gövde rengi modern kapı kolları genel anlamda bütünlüğü sağlıyor.

Lansman rengi "ayışığı gri" olan Renault Taliant'ın altı farklı renk seçeneği daha bulunuyor. Donanım seviyesine ve opsiyona göre 15 inç çelik, 16 inç çelik ve 16 inç alüminyum olmak üzere 3 farklı jant seçeneğiyle birlikte geliyor.