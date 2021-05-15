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Dünyada büyük panik! Çip sıkıntısı ile ilgili yeni açıklama geldi: Binlercesi durduruldu

Pandemiden dolayı yaşanan çip sıkıntısı tüm şirketleri adeta bir virüs gibi sarıyor. Geçtiğimiz günlerde 2 nanometrelik çipini duyuran ABD teknoloji devi IBM'in patronu, çip sıkıntısının iki yıl daha sürebileceğini söyledi. Öte yandan Honda, yarı iletken çip tedariki sıkıntısı nedeniyle 2021 mali yıl kapsamlı net karının yüzde 10,3 düşüşle 590 milyar yene (5,4 milyar dolara) gerilemesini bekliyor. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 15.05.2021 10:13 Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 10:52
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Dünyada büyük panik! Çip sıkıntısı ile ilgili yeni açıklama geldi: Binlercesi durduruldu

Japon üretici Mart 2021'de sona eren 2020 mali yılı bilanço verileri ile Mart 2022'de sona erecek 2021 mali yılı beklentilerini açıkladı.

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Dünyada büyük panik! Çip sıkıntısı ile ilgili yeni açıklama geldi: Binlercesi durduruldu

Buna göre Honda, yarı iletken çip tedariki sıkıntısı nedeniyle 2021 mali yılı net karının yüzde 10,3 düşüşle 590 milyar yene (5,4 milyar dolara) gerileyeceğini tahmin ediyor.

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Dünyada büyük panik! Çip sıkıntısı ile ilgili yeni açıklama geldi: Binlercesi durduruldu

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) neden olduğu talep daralmasının normale dönmesini bekleyen firma küresel bazda 5 milyon araç, 18 milyon motosiklet satmayı hedefliyor.

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Dünyada büyük panik! Çip sıkıntısı ile ilgili yeni açıklama geldi: Binlercesi durduruldu

Üretimde 100 bin kısıntı
Honda, önceki ay sona eren 2020 mali yılında 657,4 milyar yen (6 milyar dolar) net kar elde etti. Firma son 3 yıldır net kar bazında ilk kez artışı yakaladı.

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Dünyada büyük panik! Çip sıkıntısı ile ilgili yeni açıklama geldi: Binlercesi durduruldu

Yaşadığı yüzde 11,8'lik satış kaybı sonrası Japon firmanın işletme karı, yüzde 4,2'lik yükselişle 660,2 milyar yene (6,03 milyar dolar) çıktı.