Dünyada büyük panik! Çip sıkıntısı ile ilgili yeni açıklama geldi: Binlercesi durduruldu

Pandemiden dolayı yaşanan çip sıkıntısı tüm şirketleri adeta bir virüs gibi sarıyor. Geçtiğimiz günlerde 2 nanometrelik çipini duyuran ABD teknoloji devi IBM'in patronu, çip sıkıntısının iki yıl daha sürebileceğini söyledi. Öte yandan Honda, yarı iletken çip tedariki sıkıntısı nedeniyle 2021 mali yıl kapsamlı net karının yüzde 10,3 düşüşle 590 milyar yene (5,4 milyar dolara) gerilemesini bekliyor. İşte haberin detayları...