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Belli oldu! Türkiye otomotivde...

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 03.11.2019 Güncelleme Tarihi: 03.11.2019
BELLİ OLDU! TÜRKİYE OTOMOTİVDE...

endüstrisinin Ekim ayı ihracatı yüzde 3,5 düşüşerek 2,8 milyar dolar oldu. Düşüşe rağmen tarihindeki en yüksek ikinci Ekim ayı performansını gerçekleştiren sektör, yüzde 17’lik payla ülke ihracatında da yine ilk sırada yer aldı.

endüstrisinin Ekim ayı ihracatı açıklandı. Yetkililer, dünya ticaretinde yaşanan sorunlara rağmen ihracatını belli bir seviyenin üstünde tutmayı sürdürdüklerine dikkat çekti.

Otomotiv endüstrisi 2019 yılı Ocak-Ekim dönemi ihracatı 25,4 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı. Aylık ortalaması ise 2,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Ekim ayında ana ürün gruplarında artış kaydedilirken, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ürün grubundaki yüzde 18'lik ve çekiciler ürün grubundaki yüzde 64 oranındaki düşüş Ekim ayı performansını olumsuz etkiledi. Yine en büyük ülke pazarı 'ye yüzde 5 düşerken, Bağımsız Devletler Topluluğu'na yüzde 63, ülkelerine ise yüzde 43 gibi oldukça iyi oranlarda artış kaydedildi.
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BİNEK OTOMOBİL YÜZDE 1, TEDARİK ENDÜSTRİSİ YÜZDE 3 ARTTI

Ekim'de ürün grupları bazında binek otomobil ihracatı yüzde 1 artarak, 1 milyar 205 milyon dolar oldu. Binek otomobillerin endüstri ihracatındaki payı yüzde 43 oldu.

Tedarik endüstrisi ihracatı Ekim'de yüzde 3 artarak 966 milyon dolar olurken, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 18 azalarak 388 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 10 artarak 196 milyon dolar oldu.

Diğer ürün grupları arasında yer alan çekiciler ihracatı da yüzde 64 azaldı. Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan 'ya yüzde 4,5 ve ikinci en büyük pazar olan 'ya yüzde 6 azalma görülürken, 'ya da tedarik endüstrisi ihracatı yüze 7,5 geriledi.

Buna karşılık yine önemli pazarlardan Romanya'ya yüzde 31, ABD'ye yüzde 22, 'ya yüzde 25, 'ya yüzde 21, Slovenya'ya yüzde 46 ihracat artışı oldu.

Binek otomobillerde en büyük pazar olan Fransa'ya ihracat yüzde 12 artarken, yine Almanya'ya yüzde 30, 'a yüzde 12, Slovenya'ya yüzde 40, 'ya yüzde 76, 'e yüzde 298 artış yaşandı.

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