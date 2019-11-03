Belli oldu! Türkiye otomotivde...
Türkiye otomotiv endüstrisinin Ekim ayı ihracatı yüzde 3,5 düşüşerek 2,8 milyar dolar oldu. Düşüşe rağmen ihracat tarihindeki en yüksek ikinci Ekim ayı performansını gerçekleştiren sektör, yüzde 17’lik payla ülke ihracatında da yine ilk sırada yer aldı.Türkiye otomotiv endüstrisinin Ekim ayı ihracatı açıklandı. Yetkililer, dünya ticaretinde yaşanan sorunlara rağmen otomotiv ihracatını belli bir seviyenin üstünde tutmayı sürdürdüklerine dikkat çekti.
Otomotiv endüstrisi 2019 yılı Ocak-Ekim dönemi ihracatı 25,4 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı. Aylık ihracat ortalaması ise 2,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
Ekim ayında ana ürün gruplarında artış kaydedilirken, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ürün grubundaki yüzde 18'lik ve çekiciler ürün grubundaki yüzde 64 oranındaki düşüş Ekim ayı performansını olumsuz etkiledi. Yine en büyük ülke pazarı AB'ye ihracat yüzde 5 düşerken, Bağımsız Devletler Topluluğu'na yüzde 63, Ortadoğu ülkelerine ise yüzde 43 gibi oldukça iyi oranlarda artış kaydedildi.
BİNEK OTOMOBİL YÜZDE 1, TEDARİK ENDÜSTRİSİ YÜZDE 3 ARTTI
Ekim'de ürün grupları bazında binek otomobil ihracatı yüzde 1 artarak, 1 milyar 205 milyon dolar oldu. Binek otomobillerin endüstri ihracatındaki payı yüzde 43 oldu.
Tedarik endüstrisi ihracatı Ekim'de yüzde 3 artarak 966 milyon dolar olurken, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 18 azalarak 388 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 10 artarak 196 milyon dolar oldu.
Diğer ürün grupları arasında yer alan çekiciler ihracatı da yüzde 64 azaldı. Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya yüzde 4,5 ve ikinci en büyük pazar olan Fransa'ya yüzde 6 azalma görülürken, İtalya'ya da tedarik endüstrisi ihracatı yüze 7,5 geriledi.
Buna karşılık yine önemli pazarlardan Romanya'ya yüzde 31, ABD'ye yüzde 22, Rusya'ya yüzde 25, İspanya'ya yüzde 21, Slovenya'ya yüzde 46 ihracat artışı oldu.
Binek otomobillerde en büyük pazar olan Fransa'ya ihracat yüzde 12 artarken, yine Almanya'ya yüzde 30, Birleşik Krallık'a yüzde 12, Slovenya'ya yüzde 40, Hollanda'ya yüzde 76, İsrail'e yüzde 298 artış yaşandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER OTOMOBİL HABERLERİ
- Volkswagen yükselişe geçti!
- Passat ve Superb’ye Türkiye imzası
- İşte en çok satan 2. el arabalar
- Türkiye'ye geliyor! Ve tarih belli oldu
- İran otomotiv devi Türkiye'de fabrika kuracak
- Duvarı yıkıp Ford Taunus'u çıkardı! Hayran kaldılar...
- İki otomotiv devi birleşiyor...
- Peugeot 508 Türkiye'de! Dizel ve benzinli seçenekleri aynı fiyattan satılacak...
- Otoda dev birleşme
- Otomobil sahiplerine Antifiriz ve ikaz ışıkları uyarısı!
- Belli oldu! Türkiye otomotivde...
- Çanakkale Savaşları'nın ilk şehitleri anıldı
- 2020 Renault Captur yenilendi! Yeni Renault Captur motor, donanım özellikleri ve Türkiye'ye geleceği tarih...
- İşte Putin'in KGB öz geçmişi! İlk kez yayımladılar...
- Dünyaca ünlü ekonomist Jeffrey Sachs'tan ABD'ye "Türkiye" eleştirisi
- İçişleri Bakanlığı: 1 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi
- 41. İstanbul Maratonu başladı
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye sahada ve masada güçlü olduğunu gösterdi
- Bakan Berat Albayrak'tan Jeffrey Sachs paylaşımı
- Özel Hareket polisleri 'Sınır Kartalları' nöbette! Hainlere göz açtırmıyorlar...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit İsmail Sarıcan'ın ailesine taziye mesajı
- İran'ın otomotiv devi Khodro Company Türkiye'de fabrika kuracak