İŞKUR detayları duyurdu! 2023 Ekim ayı güvenlik, büro, temizlik görevlisi, TYP işçi alımı ilan listesi yayınlandı! Kadro, kontenjan, şartlar...

Güvenlik Görevlisi Alımları

Hastanelerde güvenlik görevlisi olarak çalışmak isteyenler için güzel bir fırsat var. Güvenlik görevlisi pozisyonları için başvurular kabul ediliyor. İlgili şartları sağlıyorsanız, hemen başvurun.

Sekreter Alımları

Sekreter pozisyonları da bu alımlar kapsamında yer alıyor. Eğer sekreterlik yapmak istiyorsanız, başvuruları inceleyerek uygun pozisyonu bulabilirsiniz.