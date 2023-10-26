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İŞKUR detayları duyurdu! 2023 Ekim ayı güvenlik, büro, temizlik görevlisi, TYP işçi alımı ilan listesi yayınlandı! Kadro, kontenjan, şartlar...

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Giriş Tarihi: 26.10.2023 Güncelleme Tarihi: 26.10.2023
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İŞKUR detayları duyurdu! 2023 Ekim ayı güvenlik, büro, temizlik görevlisi, TYP işçi alımı ilan listesi yayınlandı! Kadro, kontenjan, şartlar...

İŞKUR (Türkiye İş Kurumu), Ekim ayında gerçekleştireceği alımlarla iş arayanlara umut veriyor. Temizlik görevlisi, şoför, güvenlik görevlisi ve sekreter pozisyonlarında yapılacak alımlar, işsizlikle mücadelede önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Başvuruda bulunmak isteyen adayların belirtilen son başvuru tarihini kaçırmamaları gerekiyor. İşte, başvuru şartları...

(İŞKUR), Ekim ayında yepyeni istihdam fırsatları sunarak binlerce kişinin iş bulma umutlarını artırıyor. Hastane kurumları, sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltmek ve hastalarına daha iyi hizmet sunabilmek için çeşitli pozisyonlarda personel istihdam etmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, sekreter, şoför ve daha birçok farklı pozisyon için iş ilanları yayımlandı. İşte, detaylar...

İŞKUR TYP İŞÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İŞKUR TYP 1500 personel alımı 18 Ekim 2023 Çarşamba günü sona erdi. İŞKUR TYP işçi alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı henüz adayların erişimeine açılmadı.

BAŞVURU SONUÇ SORGULAMA EKRANI

İŞKUR TYP 1500 personel alımı sonuçları, başvuran kişilerce merak ediliyor. Sorgulama ekranı e-Devlet https://www.turkiye.gov.tr/ aracılığıyla gerçekleşiyor.

İŞKUR TYP BAŞVURU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Temizlik Görevlisi Alımları

Temizlik görevlisi pozisyonları için başvurular devam ediyor. Temizlik görevlileri, hastane ortamının temizliğinden sorumlu olacaklar. Başvurularınızı hemen yaparak, bu pozisyonlardan birine sahip olma şansını kaçırmayın.

Şoför Alımları

İŞKUR tarafından duyurulan alımlar arasında şoför pozisyonları da bulunuyor. Eğer ehliyetiniz varsa ve şoför olarak çalışmak istiyorsanız, başvurunuzu yapabilirsiniz.

Güvenlik Görevlisi Alımları

Hastanelerde güvenlik görevlisi olarak çalışmak isteyenler için güzel bir fırsat var. Güvenlik görevlisi pozisyonları için başvurular kabul ediliyor. İlgili şartları sağlıyorsanız, hemen başvurun.

Sekreter Alımları

Sekreter pozisyonları da bu alımlar kapsamında yer alıyor. Eğer sekreterlik yapmak istiyorsanız, başvuruları inceleyerek uygun pozisyonu bulabilirsiniz.

Başvuru Şartları

İŞKUR tarafından duyurulan hastane kadroları için başvuru şartları, kadro ve kuruma göre değişebilir. Ancak genel başvuru şartları şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

İŞKUR'a kayıtlı olmak,

18 yaşından büyük olmak,

Hastane ortamında çalışmaya engel olabilecek bir sağlık sorunu bulunmamak,

Sürekli çalışabilecek durumda olmak,

Gerektiğinde vardiyalı çalışabilecek kişilerin başvuruları kabul edilecektir.

Güvenlik görevlisi pozisyonları için ilana göre silahlı veya silahsız sertifikaların bulunması istenebilir.

Alım Yapılacak Kadrolar

23 Ekim tarihine kadar İŞKUR üzerinde bulunan hastane kurumlarında çeşitli kadrolarda alımlar yapılacak. İşte bu kadrolardan bazıları:

*Temizlik Görevlisi

*Şoför

*Güvenlik Görevlisi

*Sekreter

Son başvuru tarihine yaklaşıyor, bu yüzden başvurunuzu acele edin!

NASIL BAŞVURULUR?

İŞKUR'un yayınladığı ilanlara başvurularınızı e-şube üzerinden yapabilirsiniz. İlgili ilanları inceleyerek, hangi pozisyonlara başvurabileceğinizi ve başvurunun nasıl yapılacağını öğrenebilirsiniz. Başvurunuzu tamamladıktan sonra, başvurunuzun durumunu takip edebilirsiniz.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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