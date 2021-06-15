Yeni polis alımı olacak mı? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 2021 yılına ilişkin polis alımı bekleniyor. 27. Dönem POMEM'lerde sürecin tamamlanmasına kısa bir süre kaldı. 27. Dönem POMEM sürecinin tamamlanması ile birlikte bir sonraki dönem başlayacak. Yeni döneme başvuru yapmak isteyen öğrenciler konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Polis Akademisi yeni polis alımı olacak mı? 28. Dönem POMEM başvuru tarihi ne zaman? Şartlar açıklandı mı? İşte cevaplar...

28. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Hemen şunu belirtelim ki, 2021 yılına ilişkin polis alımları için resmi bir açıklama gelmedi. 27. Dönem POMEM süreci tamamlandıktan sonra yeni polis alımı duyurusunun yayımlanması bekleniyor. Yeni döneme ilişkin başvuru takvimi belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.