Cenk Eren vasiyetini Metin Arolat'ın ardından hazırlamış
Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili tartışmalar sürerken Cenk Eren’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Eren, İnanır’ın mirasını Jülide Kural’a bırakma kararının sorgulanmaması gerektiğini söylerken, kendi vasiyetini Metin Arolat’ın vefatının ardından hazırladığını açıkladı.
77 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın vefatının ardından gündeme gelen vasiyet tartışmaları devam ediyor. İnanır'ın 2015 yılında hazırladığı vasiyeti iptal ederek 9 Mayıs 2022'de yeni bir vasiyetname düzenlediği belirtildi.
LEVENT İNANIR'DAN "İRADE SORUNU" AÇIKLAMASINA YANIT
Sanatçının vasiyetinde, maddi ve manevi hakları ile teliflerinin 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'a bırakıldığı açıklandı.
Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır, daha önce yaptığı "Kadir dayımın irade sorunu vardı" açıklamasıyla gündeme gelmişti. İnanır, sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek, "Söylemek istediğim, geçirdiği son derece ağır hastane sürecinin bilincini etkilediğiydi. Hukuki sürecin herkes açısından hakkaniyetli şekilde ilerlemesini diliyorum." ifadelerini kullandı.
Şarkıcı Cenk Eren ise katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Eren'e, Kadir İnanır'ın mirasıyla ilgili yaşanan gelişmeler ve vasiyet tartışmaları soruldu.
KADİR İNANIR'IN VASİYETİNE DESTEK
2. Sayfa mikrofonuna konuşan Eren, vasiyetle ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Şimdi imza olsaydı, akrabaları 'Bize niye bırakmadın?' diyebilecekler miydi? Bir imza mıdır? İmza değil işte, sonuçta orada 25 senedir yanında olan birisi. Onu uygun görmüş, ona bırakmış. Öyle düşünmüş dayısı. Bunu sorgulamamak lazım. Bunu sorgulamak çok doğru bir şey değil. Ben de dayıyım, benim de çocuğum yok, benim de yeğenlerim var. Ben vasiyetimi Metin Arolat'tan sonra yazdım."
Metin Arolat, 1990'lı yıllardan itibaren Türk pop müziğine ve klip yönetmenliğine damga vuran Türk şarkıcı, yönetmen, besteci ve söz yazarıydı. Arolat, 21 Eylül 2024 tarihinde İstanbul'da sahne aldığı sırada fenalaşarak geçirdiği kalp krizi sonucu 52 yaşında hayatını kaybetti.