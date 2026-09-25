Cenk Eren'den miras açıklaması. ( Foto: Instagram)

KADİR İNANIR'IN VASİYETİNE DESTEK

2. Sayfa mikrofonuna konuşan Eren, vasiyetle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi imza olsaydı, akrabaları 'Bize niye bırakmadın?' diyebilecekler miydi? Bir imza mıdır? İmza değil işte, sonuçta orada 25 senedir yanında olan birisi. Onu uygun görmüş, ona bırakmış. Öyle düşünmüş dayısı. Bunu sorgulamamak lazım. Bunu sorgulamak çok doğru bir şey değil. Ben de dayıyım, benim de çocuğum yok, benim de yeğenlerim var. Ben vasiyetimi Metin Arolat'tan sonra yazdım."