Vasiyetnamenin dikkat çeken maddelerinden biri de Jülide Kural'ın hayatta olmaması durumunda mirasın nasıl paylaşılacağına ilişkin oldu. Kadir İnanır'ın vasiyetnamesine göre, mirasın açıldığı tarihte Jülide Kural'ın hayatta olmaması halinde tüm mirasın İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Nesin Vakfına eşit olarak dağıtılması istendi. İnanır'ın vasiyetnamesini şu ifadeyle tamamladığı aktarıldı: "Mirasçılarından son istek ve arzum vasiyetine uymalarıdır."

AVUKAT ALINAK'TAN VASİYET AÇIKLAMASI

Kadir İnanır ve Jülide Kural'ın avukatı Bişar Abdi Alınak, vasiyetnameye ilişkin kamuoyuna yansıyan bazı haberler üzerine açıklama yaptı. Alınak, yaptığı açıklamada Kadir İnanır'ın sanat hayatının yanı sıra insan hakları, barış ve eşitlik mücadelesine dikkat çekti.

Avukat Alınak, şu ifadeleri kullandı:

"Hayattayken vekilliğini üstlendiğimiz Sayın Kadir İnanır; beyaz perdede yarattığı karakterler, taşıdığı duruş ve milyonların hafızasına kazınan yüzü ile bir çağın simgesi olarak yer almıştır. Sayın Kadir İnanır'ın insan hakları, barış ve eşitlik mücadelesi ile büyüttüğü kıymetli hikâyesi Türkiye halklarına bıraktığı en büyük mirastır."

Alınak, vasiyetnamenin mahkeme huzurunda açılmasının tamamlanması gereken usuli işlemler nedeniyle ertelendiğini belirterek şöyle devam etti:

"Sayın Kadir İnanır'ın iradesinin eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi vefatından önce tarafıma tevdi ettiği son iki ricasından biriydi. Vefatından hemen sonra maalesef vasiyetnamesine ilişkin spekülatif ve gerçeği yansıtmayan birtakım haberlerin dolaşıma sokulması bilgi kirliliğine sebebiyet vermiştir. Kadir İnanır'ın ricasının ağır sorumluluğu ve kamuoyunu doğru bilgi ile aydınlatma gereği bu açıklamayı yapma zarureti hasıl olmuştur."