Kadir İnanır'ın vasiyeti ortaya çıktı! İşte mirasını bıraktığı isim
Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır'ın vefatının ardından vasiyetnamesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Vasiyetnameye göre İnanır; otomobillerini, gayrimenkullerdeki hak ve hisselerini, banka ve yatırım hesaplarındaki varlıklarını, koleksiyonlarını, sanat eserlerini, alacak ve telif haklarını tek bir isme bıraktı. İnanır'ın yeğeni Levent İnanır yaşananlara tepki gösterirken "Tüm soy geçmişine bir kravat dahi bırakmaması dünya görüşüne uygun değil." ifadelerini kullandı.
Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır'ın hayatını kaybetmesinin ardından gözler vasiyetine ve geride bıraktığı mirasa çevrildi. Sanatçının 2022 yılında hazırlattığı son vasiyetnamenin içeriğine ilişkin yeni detaylar kamuoyuna yansıdı.
27 Haziran'da zatürre nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında yaşamını yitiren Kadir İnanır'ın vasiyetnamesinin, gerekli yasal işlemlerin ardından açıklanması bekleniyordu. Beykoz 1. Sulh Hukuk Mahkemesinde görülen dava ise bazı taraflara tebligatların ulaştırılamaması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI
Kadir İnanır'ın 2015 yılında hazırlattığı vasiyetini iptal ederek 2022 yılında yeni bir vasiyetname düzenlediği belirtildi. 09.05.2022 tarihinde İstanbul Beyoğlu 48. Noterliğinde hazırlanan vasiyetnamenin, gerekli sağlık raporu alınarak ve iki tanığın huzurunda, tüm hukuki şekil şartlarına uygun şekilde düzenlendiği bildirildi.