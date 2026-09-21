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Kadir İnanır'ın vasiyeti ortaya çıktı! İşte mirasını bıraktığı isim

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kadir İnanır'ın vasiyeti ortaya çıktı! İşte mirasını bıraktığı isim

Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır'ın vefatının ardından vasiyetnamesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Vasiyetnameye göre İnanır; otomobillerini, gayrimenkullerdeki hak ve hisselerini, banka ve yatırım hesaplarındaki varlıklarını, koleksiyonlarını, sanat eserlerini, alacak ve telif haklarını tek bir isme bıraktı. İnanır'ın yeğeni Levent İnanır yaşananlara tepki gösterirken "Tüm soy geçmişine bir kravat dahi bırakmaması dünya görüşüne uygun değil." ifadelerini kullandı.

Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır'ın hayatını kaybetmesinin ardından gözler vasiyetine ve geride bıraktığı mirasa çevrildi. Sanatçının 2022 yılında hazırlattığı son vasiyetnamenin içeriğine ilişkin yeni detaylar kamuoyuna yansıdı.

Kadir İnanır'ın vasiyeti ortaya çıktı! İşte mirasını bıraktığı isim - 1

27 Haziran'da zatürre nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında yaşamını yitiren Kadir İnanır'ın vasiyetnamesinin, gerekli yasal işlemlerin ardından açıklanması bekleniyordu. Beykoz 1. Sulh Hukuk Mahkemesinde görülen dava ise bazı taraflara tebligatların ulaştırılamaması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Kadir İnanır'ın vasiyeti ortaya çıktı! İşte mirasını bıraktığı isim - 2

VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Kadir İnanır'ın 2015 yılında hazırlattığı vasiyetini iptal ederek 2022 yılında yeni bir vasiyetname düzenlediği belirtildi. 09.05.2022 tarihinde İstanbul Beyoğlu 48. Noterliğinde hazırlanan vasiyetnamenin, gerekli sağlık raporu alınarak ve iki tanığın huzurunda, tüm hukuki şekil şartlarına uygun şekilde düzenlendiği bildirildi.

Kadir İnanır'ın vasiyeti ortaya çıktı! İşte mirasını bıraktığı isim - 3

HER ŞEYİ O İSME BIRAKTI

Vasiyetnameye göre İnanır; üç otomobilini, gayrimenkullerdeki tüm hak ve hisselerini, bankalarındaki ve yatırım hesaplarındaki tüm para ve faizlerini, koleksiyonları dahil maddi ve manevi değeri bulunan eşyalarını, sanat eserlerini, tüm alacak haklarını ve telif haklarını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktı. İnanır ayrıca hayatının belgeselinin yapılmasına ve kendi adına kurulacak dernek, vakıf, park veya sanat merkezi gibi girişimlere ilişkin izin ve telif haklarını da Kural'a bıraktı.

Kadir İnanır'ın vasiyeti ortaya çıktı! İşte mirasını bıraktığı isim - 4

JÜLİDE KURAL HAYATTA DEĞİLSE MİRAS ÜÇ KURUMA BIRAKILACAK

Vasiyetnamenin dikkat çeken maddelerinden biri de Jülide Kural'ın hayatta olmaması durumunda mirasın nasıl paylaşılacağına ilişkin oldu.
Kadir İnanır'ın vasiyetnamesine göre, mirasın açıldığı tarihte Jülide Kural'ın hayatta olmaması halinde tüm mirasın İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Nesin Vakfına eşit olarak dağıtılması istendi.

İnanır'ın vasiyetnamesini şu ifadeyle tamamladığı aktarıldı: "Mirasçılarından son istek ve arzum vasiyetine uymalarıdır."

AVUKAT ALINAK'TAN VASİYET AÇIKLAMASI

Kadir İnanır ve Jülide Kural'ın avukatı Bişar Abdi Alınak, vasiyetnameye ilişkin kamuoyuna yansıyan bazı haberler üzerine açıklama yaptı. Alınak, yaptığı açıklamada Kadir İnanır'ın sanat hayatının yanı sıra insan hakları, barış ve eşitlik mücadelesine dikkat çekti.

Avukat Alınak, şu ifadeleri kullandı:

"Hayattayken vekilliğini üstlendiğimiz Sayın Kadir İnanır; beyaz perdede yarattığı karakterler, taşıdığı duruş ve milyonların hafızasına kazınan yüzü ile bir çağın simgesi olarak yer almıştır. Sayın Kadir İnanır'ın insan hakları, barış ve eşitlik mücadelesi ile büyüttüğü kıymetli hikâyesi Türkiye halklarına bıraktığı en büyük mirastır."

Alınak, vasiyetnamenin mahkeme huzurunda açılmasının tamamlanması gereken usuli işlemler nedeniyle ertelendiğini belirterek şöyle devam etti:

"Sayın Kadir İnanır'ın iradesinin eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi vefatından önce tarafıma tevdi ettiği son iki ricasından biriydi. Vefatından hemen sonra maalesef vasiyetnamesine ilişkin spekülatif ve gerçeği yansıtmayan birtakım haberlerin dolaşıma sokulması bilgi kirliliğine sebebiyet vermiştir. Kadir İnanır'ın ricasının ağır sorumluluğu ve kamuoyunu doğru bilgi ile aydınlatma gereği bu açıklamayı yapma zarureti hasıl olmuştur."

Kadir İnanır'ın vasiyeti ortaya çıktı! İşte mirasını bıraktığı isim - 5

Kadir İnanır'ın vasiyeti ortaya çıktı! İşte mirasını bıraktığı isim - 6

VASİYET DAVASINDA YENİ DURUŞMA 17 ARALIK'TA

Kadir İnanır'ın vasiyetnamesinin mahkeme huzurunda açılmasına ilişkin süreç, bazı taraflara tebligat ulaşmaması nedeniyle ertelenmişti.
Vasiyetnamenin hukuki sürecinin 17 Aralık'ta yapılacak duruşmayla devam edeceği bildirildi.

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