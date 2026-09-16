Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır, 14 Mayıs'ta zatürre teşhisi konulmasının ardından hastaneye kaldırılmıştı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen İnanır, 26 Haziran 2026'da, tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetmişti.

İnanır'ın hayatının farklı dönemlerinde üç ayrı vasiyetname hazırladığı ortaya çıktı. İlk vasiyetnamesini 2015 yılında hazırlayan sanatçının, 2022 yılında ise noter huzurunda iki ayrı vasiyetname daha düzenlediği belirtildi.

Usta sanatçının vefatının ardından geride bıraktığı mirasın nasıl paylaşılacağı merak konusu oldu.

Vasiyetnamelerin açılacağı tarih de belli oldu. Kadir İnanır'ın üç ayrı vasiyetnamesi, 17 Eylül Perşembe günü Beykoz Adliyesi'nde açılacak.

İnanır'ın vefatının ardından en çok merak edilen konulardan biri de geride bıraktığı mal varlığı oldu. Bankalarda yüklü miktarda parası ve çok sayıda gayrimenkulü bulunduğu belirtilen sanatçının mirasının nasıl paylaşılacağı, vasiyetnamelerin açılmasıyla birlikte netlik kazanacak.

KADİR İNANIR'IN MAL VARLIĞI NE KADAR? MİRASI KİME KALACAK?

Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğan Kadir İnanır, sekiz çocuklu bir ailede büyüdü. Kardeşlerinden yalnızca ağabeyi Reşit İnanır'ın hayatta olduğu, sanatçının çok sayıda yeğeninin bulunduğu öğrenildi. İnanır'ın vasiyetinde mirasını kimlere bıraktığına ilişkin detaylar ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Kadir İnanır'ın mirası yalnızca taşınmazlar ve maddi varlıklardan oluşmuyor. Usta sanatçının yıllar boyunca biriktirdiği değerli saatler, özel tasarım aksesuarlar ve kişisel koleksiyonlar da miras kapsamında yer alıyor.