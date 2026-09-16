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Kadir İnanır’ın 3 vasiyeti ortaya çıkıyor! Gözler o tarihte

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Usta sanatçı Kadir İnanır'ın farklı tarihlerde hazırladığı üç ayrı vasiyetnamenin açılacağı tarih belli oldu. İnanır'ın mirasını kimlere bıraktığı, 17 Eylül'de Beykoz Adliyesi'nde vasiyetnamelerin açılmasıyla birlikte netlik kazanacak.

Kadir İnanır’ın 3 vasiyeti ortaya çıkıyor! Gözler o tarihte 1

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır, 14 Mayıs'ta zatürre teşhisi konulmasının ardından hastaneye kaldırılmıştı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen İnanır, 26 Haziran 2026'da, tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetmişti.

Kadir İnanır’ın 3 vasiyeti ortaya çıkıyor! Gözler o tarihte 2

ÜÇ AYRI VASİYETNAME

Usta sanatçının vefatının ardından geride bıraktığı mirasın nasıl paylaşılacağı merak konusu oldu.

İnanır'ın hayatının farklı dönemlerinde üç ayrı vasiyetname hazırladığı ortaya çıktı. İlk vasiyetnamesini 2015 yılında hazırlayan sanatçının, 2022 yılında ise noter huzurunda iki ayrı vasiyetname daha düzenlediği belirtildi.

İçeriği bugüne kadar gizli tutulan vasiyetnamelerin, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından eylül ayında açılacağı açıklanmıştı.

Kadir İnanır’ın 3 vasiyeti ortaya çıkıyor! Gözler o tarihte 3

17 EYLÜL'DE AÇILACAK

Vasiyetnamelerin açılacağı tarih de belli oldu. Kadir İnanır'ın üç ayrı vasiyetnamesi, 17 Eylül Perşembe günü Beykoz Adliyesi'nde açılacak.

Vasiyetnamelerin açılmasının ardından usta sanatçının mal varlığını kimlere bıraktığı resmiyet kazanacak.

Kadir İnanır’ın 3 vasiyeti ortaya çıkıyor! Gözler o tarihte 4

KADİR İNANIR'IN MAL VARLIĞI NE KADAR? MİRASI KİME KALACAK?

İnanır'ın vefatının ardından en çok merak edilen konulardan biri de geride bıraktığı mal varlığı oldu. Bankalarda yüklü miktarda parası ve çok sayıda gayrimenkulü bulunduğu belirtilen sanatçının mirasının nasıl paylaşılacağı, vasiyetnamelerin açılmasıyla birlikte netlik kazanacak.

Kadir İnanır’ın 3 vasiyeti ortaya çıkıyor! Gözler o tarihte 5

Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğan Kadir İnanır, sekiz çocuklu bir ailede büyüdü. Kardeşlerinden yalnızca ağabeyi Reşit İnanır'ın hayatta olduğu, sanatçının çok sayıda yeğeninin bulunduğu öğrenildi. İnanır'ın vasiyetinde mirasını kimlere bıraktığına ilişkin detaylar ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Kadir İnanır'ın mirası yalnızca taşınmazlar ve maddi varlıklardan oluşmuyor. Usta sanatçının yıllar boyunca biriktirdiği değerli saatler, özel tasarım aksesuarlar ve kişisel koleksiyonlar da miras kapsamında yer alıyor.

Kadir İnanır’ın 3 vasiyeti ortaya çıkıyor! Gözler o tarihte 6

3 BİN KURBAĞA FİGÜRÜ, 25 LÜKS SAAT VE KOLEKSİYONLAR

İnanır'ın mal varlığı arasında yaklaşık 25 adet lüks saat ile ağırlıklı olarak S.T. Dupont, Cartier, Dunhill ve Zippo marka altın kaplama çakmaklardan oluşan koleksiyonunun yanı sıra özel işlemeli yüzükleri de bulunuyor.

Kurbağalara olan ilgisiyle tanınan İnanır'ın, dünyanın farklı ülkelerinden topladığı yaklaşık 3 bin kurbağa figürünün de koleksiyonunun önemli parçaları arasında yer aldığı belirtiliyor.

Yarım asrı aşan sanat hayatına 180'i aşkın film ve çok sayıda televizyon dizisi sığdıran Kadir İnanır, canlandırdığı unutulmaz karakterlerle kuşakların ortak hafızasında silinmez bir yer edindi. Her rolüne kattığı derinlik ve güçlü oyunculuğuyla Türk sinemasına damga vuran usta sanatçı, ardında sanat kariyerinin yanı sıra dikkat çeken bir miras da bıraktı.

Kadir İnanır’ın 3 vasiyeti ortaya çıkıyor! Gözler o tarihte 7

SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM

Türk sinemasının en özel aşk filmlerinden biri olan Selvi Boylum Al Yazmalım, yıllara meydan okumaya devam ediyor. Cengiz Aytmatov'un Kırmızı Eşarp adlı eserinden uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Atıf Yılmaz otururken, başrolleri Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin paylaştı.

Kamyon şoförü İlyas ile Asya'nın tutkulu aşkıyla başlayan hikâye, yaşanan ihanetin ardından bambaşka bir yöne evrilir. Hayatına Cemşit ile devam etmeye çalışan Asya'nın, yıllar sonra yeniden karşısına çıkan İlyas karşısında verdiği karar, Türk sinemasının en unutulmaz finallerinden birine dönüşür.

Filmde öne çıkan "Sevgi emektir" sözü ise yıllar boyunca izleyicilerin hafızasında yer etti.

Kadir İnanır’ın 3 vasiyeti ortaya çıkıyor! Gözler o tarihte 8

İŞTE KADİR İNANIR'IN HAFIZALARA KAZINAN UNUTULMAZ ROLLERİ

DÖNÜŞ

Türkan Şoray'ın yönetmen koltuğunda oturduğu ilk yapım olan Dönüş filminde, Almanya'da çalışmak için köyünden ayrılan İbrahim'in zamanla yaşadığı çevreye yabancılaşması ve köyde bıraktığı eşi Gülcan ile arasındaki kırılgan ilişki konu edilir. Filmde İbrahim karakterine Kadir İnanır hayat verir.

Köyde adı dedikodulara karışan Gülcan nedeniyle itibarını yeniden kazanmayı kendine görev edinen İbrahim, yıllar sonra köyüne dönmeye karar verir. Ancak bu süreçte Almanya'da yeni bir hayat kurmuş, bir Alman kadınla evlenmiş ve bir çocuk sahibi olmuştur.

Geçmişiyle bugünü arasında sıkışan İbrahim'in köye dönüşü, hem kendi iç hesaplaşmasını hem de köydeki dengeleri derinden sarsar.

Kadir İnanır’ın 3 vasiyeti ortaya çıkıyor! Gözler o tarihte 9

DEVLERİN AŞKI

1976 yapımı Devlerin Aşkı, Türk sinemasının unutulmaz romantik dram filmlerinden biri olarak Osman F. Seden yönetmenliğinde izleyiciyle buluştu. Yapımcılığını İrfan Ünal'ın üstlendiği filmin başrollerini Türkan Şoray ve Kadir İnanır paylaştı.

Hikâye, büyük bir iş insanı olan Süreyya Bey'in hayatını kurtaran genç adam Tarık'ı yanına almasıyla başlar. Zamanla Süreyya'nın güvenini kazanan Tarık, onun en yakın adamlarından biri olur. Ancak ikilinin arasındaki dostluk, beklenmedik bir aşk nedeniyle sınanır.

Tarık'ın geçmişinde unutamadığı sevgilisi Türkan'ın, Süreyya'nın hayatına girmesiyle olaylar içinden çıkılmaz bir hal alır. Aşk, kıskançlık ve ihanetin gölgesinde gelişen olaylar, iki yakın dostu karşı karşıya getirir.

Kadir İnanır’ın 3 vasiyeti ortaya çıkıyor! Gözler o tarihte 10

KARA GÖZLÜM

Kara Gözlüm, 1970 yılında usta yönetmen Atıf Yılmaz'ın imzasıyla beyaz perdeye taşındı. Film, Türkan Şoray ile Kadir İnanır'ı ilk kez aynı yapımda buluşturdu.

Balıkçı Azize ile "Şopen" lakabıyla tanınan genç besteci Ferit'in dokunaklı aşkını konu alan yapım, yıllar geçmesine rağmen Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında yerini korudu.

Türkan Şoray'ın canlandırdığı Azize'nin balık satarken söylediği neşeli türkü ise filmin hafızalara kazınan sahnelerinden biri oldu.

Kadir İnanır’ın 3 vasiyeti ortaya çıkıyor! Gözler o tarihte 11

DİLA HANIM

Necati Cumalı'nın aynı adlı eserinden sinemaya uyarlanan Dila Hanım, 1977 yılında izleyiciyle buluştu. Filmin başrollerinde Yeşilçam'ın iki usta ismi Türkan Şoray ve Kadir İnanır yer aldı.

Orhan Aksoy'un yönetmenliğini, Safa Önal'ın ise senaryosunu üstlendiği film; eşini bir kan davası nedeniyle kaybeden Dila'nın, kocasının katili olduğunu bilmeden Karadağlı Rıza'ya âşık olmasını konu alıyor.

Dram ve aşkı bir araya getiren yapım, Kadir İnanır'ın sinema kariyerinde en çok hatırlanan performansları arasında yer alıyor.

Kadir İnanır’ın 3 vasiyeti ortaya çıkıyor! Gözler o tarihte 12

TATAR RAMAZAN

1990 yılında vizyona giren Tatar Ramazan, Kadir İnanır'ın kariyerindeki en unutulmaz yapımlardan biri oldu. Kerim Korcan'ın aynı adlı eserinden uyarlanan ve Melih Gülgen'in yönetmenliğini üstlendiği film, adaletsizliğe boyun eğmeyen cesur bir Kırım Tatarı'nın mücadelesini konu alıyor.

Kadir İnanır'ın hayat verdiği Ramazan karakteri, haksızlıklara karşı dimdik duran tavrıyla izleyicilerin hafızasında yer etti. Karakter, usta oyuncuyla özdeşleşen rollerden biri haline geldi.

Büyük ilgi gören yapımın hikâyesi, 1992 yılında vizyona giren Tatar Ramazan Sürgünde filmiyle devam etti.

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