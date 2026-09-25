Metin Şentürk şiddetli ağrı ve sancılar sonrası ameliyat oldu!
Bir süredir şiddetli ağrı ve sancılar yaşayan Metin Şentürk, safra kesesi ameliyatı geçirdi. Şentürk, sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri sosyal medya hesabından paylaştı.
60 yaşındaki sanatçı Metin Şentürk, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini endişelendirdi. Şentürk, geçirdiği ameliyat sırasında safra kesesinin alındığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
AMELİYAT SONRASI AÇIKLAMA
Sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendiren Metin Şentürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili dostlarım! Bu haberi göz zevkinizi bozmamak adına görüntülü olarak paylaşmıyorum. Birkaç gündür devam eden aşırı ağrı ve sancılarım üzerine doktorlarımın yardımına ihtiyaç duydum. Bunun sonucunda ameliyat kararı verildi ve safra kesem alındı. Çok kısa bir süre içinde her şey yoluna girdiğinde, güzel bir videoyla karşınıza çıkacağım inşallah.
Biliyorsunuz ki benim bakış açım, acılarımı her zaman yok etmiştir. Bu sefer de böyle olacaktır, hiç kimsenin endişesi olmasın. Aslında sizi üzecek ya da meraklandıracak haberleri paylaşmayı istemem. Ancak bu durumun başka yerlerden eksik ya da farklı şekilde duyulmasını istemedim. Her konuda olduğu gibi bunu da önce benden duymanızın daha doğru ve samimi olacağını düşündüm.
Hepinizi çok seviyorum; kardeşlerim, dostlarım, arkadaşlarım. Arayacak, soracak, mesaj atacak herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın."
GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI
Metin Şentürk'ün ameliyat olduğunu duyurmasının ardından meslektaşları ve takipçilerinden çok sayıda geçmiş olsun mesajı geldi. Şentürk'ün sağlık durumunun iyi olduğunu açıklaması sevenlerini rahatlattı.