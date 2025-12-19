Rapçi Çakal "yayınlatmadım" deyip ifşa etti! O isim Berfu Yenenler mi?

Kaynak: Instagram

"HAYATIMDA BU KADAR TERBİYESİZ SORULAR GÖRMEDİM"

Çakal, söz konusu programın yayınlanmaması için özel olarak talepte bulunduğunu belirterek, yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:

"Bir program çektik ama yayınlatmadım. Hayatımda bu kadar terbiyesiz sorularla ve bu kadar kötü bir misafirperverlikle karşılaşmadım. İğrençti yani. Hayatımda yaşadığım en kötü deneyimlerden biri olabilir bu. Kesinlikle yayınlatmak istemediğimi söyledim, yayınlanmadı"