Rapçi Çakal "yayınlatmadım" deyip ifşa etti! O isim Berfu Yenenler mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.12.2025 12:41
Rapçi Çakal’ın katıldığı bir programda yaptığı açıklamalar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Çakal'ın henüz yayınlanmayan programla ilgili sözledikleri ağızları açık bırakırken, gözler Berfu Yenenler’e çevrildi.

Rapçi Çakal, Arem ve Arman'ın programına konuk olduğu yayında yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü rapçi, katıldığı bir programda yaşadığı olumsuz deneyimi anlatarak sert ifadeler kullandı.

"HAYATIMDA BU KADAR TERBİYESİZ SORULAR GÖRMEDİM"

Çakal, söz konusu programın yayınlanmaması için özel olarak talepte bulunduğunu belirterek, yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:

"Bir program çektik ama yayınlatmadım. Hayatımda bu kadar terbiyesiz sorularla ve bu kadar kötü bir misafirperverlikle karşılaşmadım. İğrençti yani. Hayatımda yaşadığım en kötü deneyimlerden biri olabilir bu. Kesinlikle yayınlatmak istemediğimi söyledim, yayınlanmadı"

BERFU YENENLER İDDİASI

Bu açıklamaların ardından sosyal medyada, Çakal'ın bahsettiği programın Berfu Yenenler'e ait olduğu yönünde iddialar gündeme geldi.

Öte yandan Berfu Yenenler'in daha önce Danla Bilic'in programına konuk olduğu bir bölümde, bir ünlüyle tatsız bir olay yaşadığını ve bu nedenle çekilen bölümün yayınlanmadığını söylediği biliniyor. Bu açıklama, Çakal'ın sözleriyle birlikte yeniden hatırlatıldı.

