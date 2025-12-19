19 Aralık 2025, Cuma
Haberler Magazin Haberleri Gelenek bozulmadı: Rahmi Özkan'dan Müge Anlı'ya doğum günü hediyesi

Gelenek bozulmadı: Rahmi Özkan'dan Müge Anlı'ya doğum günü hediyesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.12.2025 16:28 Güncelleme: 19.12.2025 16:48
Gelenek bozulmadı: Rahmi Özkan’dan Müge Anlı’ya doğum günü hediyesi

ATV’nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, stüdyoda yaşanan sürprizle gündeme geldi. 19 Aralık’ta yeni yaşına giren Müge Anlı için program ekibi yayının ortasında sürpriz bir kutlama yaptı. Rahmi Bey ise bu yıl da geleneği bozmadı.

atv ekranlarının uzun soluklu programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in son bölümünde doğum günü heyecanı yaşandı.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

RAHMİ BEY GELENEĞİ BOZMADI

19 Aralık'ta doğan Müge Anlı'nın doğum günü, canlı yayında sürprizlerle kutlandı.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Gelenek bu yıl da bozulmadı; her doğum gününde olduğu gibi avukat Rahmi Bey, Anlı'ya altın hediye ederek stüdyoya renk kattı.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

DOĞUM GÜNÜ DİLEĞİ

Stüdyoda yaşanan bu özel anlar kısa sürede sosyal medyada da geniş yankı buldu.

İYİ Kİ DOĞDUN, İYİ Kİ VARSIN MÜGE ANLI!

Anlı mumları üflerken ise şu ifadeleri kullandı: "Rutinimiz bozulmasın. Sevdiklerimizle, sağlıkla, huzurla böyle devam edelim"

Bir sonraki dileğini ise "Özel" diyerek kendine sakladı.

İyi ki doğdun Müge Anlı / Kaynak: ATVİyi ki doğdun Müge Anlı / Kaynak: ATV

İzleyiciler, Müge Anlı için "İyi ki doğdun" ve "Nice sağlıklı yıllara" gibi mesajlar paylaşarak sevilen sunucuya olan sevgilerini bir kez daha gösterdi.

Biz de Müge Anlı'ya yeni yaşında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz. 🎉

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör