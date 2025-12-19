Gelenek bozulmadı: Rahmi Özkan'dan Müge Anlı'ya doğum günü hediyesi
ATV’nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, stüdyoda yaşanan sürprizle gündeme geldi. 19 Aralık’ta yeni yaşına giren Müge Anlı için program ekibi yayının ortasında sürpriz bir kutlama yaptı. Rahmi Bey ise bu yıl da geleneği bozmadı.
atv ekranlarının uzun soluklu programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in son bölümünde doğum günü heyecanı yaşandı.
RAHMİ BEY GELENEĞİ BOZMADI
19 Aralık'ta doğan Müge Anlı'nın doğum günü, canlı yayında sürprizlerle kutlandı.
Gelenek bu yıl da bozulmadı; her doğum gününde olduğu gibi avukat Rahmi Bey, Anlı'ya altın hediye ederek stüdyoya renk kattı.
DOĞUM GÜNÜ DİLEĞİ
Stüdyoda yaşanan bu özel anlar kısa sürede sosyal medyada da geniş yankı buldu.
Anlı mumları üflerken ise şu ifadeleri kullandı: "Rutinimiz bozulmasın. Sevdiklerimizle, sağlıkla, huzurla böyle devam edelim"
Bir sonraki dileğini ise "Özel" diyerek kendine sakladı.
İzleyiciler, Müge Anlı için "İyi ki doğdun" ve "Nice sağlıklı yıllara" gibi mesajlar paylaşarak sevilen sunucuya olan sevgilerini bir kez daha gösterdi.
Biz de Müge Anlı'ya yeni yaşında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz. 🎉
