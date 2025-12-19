Gelenek bozulmadı: Rahmi Özkan’dan Müge Anlı’ya doğum günü hediyesi

İzleyiciler, Müge Anlı için "İyi ki doğdun" ve "Nice sağlıklı yıllara" gibi mesajlar paylaşarak sevilen sunucuya olan sevgilerini bir kez daha gösterdi.

Biz de Müge Anlı'ya yeni yaşında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz. 🎉

Kaynak: ATV