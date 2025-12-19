Fatih Ürek’ten üzen haber geldi!

19 Aralık 2025, Cuma
Aylardır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Fatih Ürek'ten gelen haber sevenlerini üzdü. 59 yaşındaki sanatçının bitkisel hayata girdiği iddia edildi.

15 Ekim'de evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 20 dakika kalbi duran Fatih Ürek, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata yeniden döndürülmüştü.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Ürek'in son durumuyla ilgili hastaneden geçtiğimiz günlerde yapılan yazılı açıklamada "Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki tedavisi sürmekte olup durumu kritik seyretmektedir. Hastamız, hekimlerimizin yakın takibinde tedavi edilmektedir. Süreçle ilgili herhangi bir gelişme olması halinde kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır. Tüm sevenlerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

"BİTKİSEL HAYATA GİRDİ" İDDİASI!

Yaklaşık 2 aydır yoğun bakımda yaşam savaşı veren 59 yaşındaki sanatçının son durumuyla ilgi bir iddia ortaya atıldı.

Ürek'in kısa süreli gözlerini açıp kapatabildiği, ancak uzun süredir yatar pozisyonda bulunduğu için bedeninde yatmaya bağlı yaraların oluştuğu öğrenildi. Ünlü ismin bitkisel hayata girdiği iddia edildi.

YAKINDA DOSTUNDAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Öte yandan Fatih Ürek için sanat camiasından sık sık destek mesajları da geliyor.

Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi sürerken dostu Gülay Kamaz eski bir fotoğrafı sosyal medyada "Çok özledim. Mucizelere mi kaldık acaba? Olsun mucizeler gerçekleşmek için var! Lütfen dualarınızı eksik etmeyin" notuyla duygulandırdı.

"HEP DUALARIMIZDASIN"

Birçok ünlü isim sosyal medya üzerinden iyi dileklerini iletirken, en duygusal paylaşımlardan biri yakın arkadaşı Gonca Vuslateri'den gelmişti.Ünlü oyuncu dostunun fotoğrafını paylaşarak, "Hep duamızdasın canım" notunu ekledi.

