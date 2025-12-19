Fatih Ürek’ten üzen haber geldi!

Kaynak: Instagram

YAKINDA DOSTUNDAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Öte yandan Fatih Ürek için sanat camiasından sık sık destek mesajları da geliyor.

Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi sürerken dostu Gülay Kamaz eski bir fotoğrafı sosyal medyada "Çok özledim. Mucizelere mi kaldık acaba? Olsun mucizeler gerçekleşmek için var! Lütfen dualarınızı eksik etmeyin" notuyla duygulandırdı.

"HEP DUALARIMIZDASIN"

Birçok ünlü isim sosyal medya üzerinden iyi dileklerini iletirken, en duygusal paylaşımlardan biri yakın arkadaşı Gonca Vuslateri'den gelmişti.Ünlü oyuncu dostunun fotoğrafını paylaşarak, "Hep duamızdasın canım" notunu ekledi.