10 Aralık 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.12.2025 08:48
Çağla Şıkel ilk aşkıyla yıllar sonra karşılaştı!

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, konuk olduğu bir YouTube programında şaşırtıcı açıklamalar yaptı. Özel hayatına dair bilinmeyenleri paylaşan Şıkel, ilkokul yıllarında aşık olduğu kişiyle yıllar sonra yaşadığı karşılaşmayı ilk kez anlattı.

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, sosyal medyada yaptığı paylaşımların yanı sıra katıldığı programlardaki samimi açıklamalarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Şıkel, bu kez konuk olduğu bir YouTube kanalında yaptığı itiraflarla gündeme geldi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

ÇAĞLA'DAN ŞAŞIRTICI İTİRAFLAR

Mimar Sinan Üniversitesi'nde eğitim aldığı yıllara dair anılarını anlatan Çağla Şıkel, özellikle öğrencilik dönemindeki eğlenceli davranışlarını itiraf edince hem şaşırttı hem güldürdü.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"BEĞENMEDİKLERİMİZE TÜKÜRÜYORDUK..."

Şıkel üniversite yıllarında dikkat çekmek için, "Bizim tiyatro bölümü de biraz karışıktı. Bütün şu an bildiğiniz o popüler isimler ve oyuncuların hepsi bizim Mimar Sinan Üniversitesi'ndeydi. O zamanlar popüler de değillerdi. Biz de Bale Bölümü penceresinden beğenmediklerimize tükürük atıp, beğendiklerimize de yüksek sesle konuşup dikkatlerini çekmeye çalışıyorduk" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

YILLAR SONRA AŞIK OLDUĞU KİŞİYLE KARŞILAŞTI

Programda en çok konuşulan bölüm ise Çağla Şıkel'in yıllar önce aşık olduğu kişiyle karşılaşmasını anlatması oldu. Geçtiğimiz yıl yaşadığı bu ilginç anıyı paylaşan ünlü isim, o anı şu sözlerle anlattı:

"İçeri girince 'Ne kadar güzel bir çocuk' dedim. Yanımıza geldi ve 'O şiir defterine yazdığın kişi benim' dedi. Çok şaşırdım, önce gerçekten anlayamadım. Üzerinden 35 yıl geçmişti. İsmini söyleyince arkadaşları ve o dönemi hatırladım. Sonra yanına gidip sohbet ettim."

