Çağla Şıkel ilk aşkıyla yıllar sonra karşılaştı!

YILLAR SONRA AŞIK OLDUĞU KİŞİYLE KARŞILAŞTI

Programda en çok konuşulan bölüm ise Çağla Şıkel'in yıllar önce aşık olduğu kişiyle karşılaşmasını anlatması oldu. Geçtiğimiz yıl yaşadığı bu ilginç anıyı paylaşan ünlü isim, o anı şu sözlerle anlattı:

"İçeri girince 'Ne kadar güzel bir çocuk' dedim. Yanımıza geldi ve 'O şiir defterine yazdığın kişi benim' dedi. Çok şaşırdım, önce gerçekten anlayamadım. Üzerinden 35 yıl geçmişti. İsmini söyleyince arkadaşları ve o dönemi hatırladım. Sonra yanına gidip sohbet ettim."