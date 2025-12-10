"Batan tekne" ilanı Bülent Ersoy'u şaşkına çevirdi!
İnternette yayınlanan "batan tekne" ilanı magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. İlanda adı geçen Bülent Ersoy'un "Benim teknem Boğaz'da batmadı!" sözleri kafaları daha da karıştırdı.
İnternette bir tekne sahibi tarafından verilen ilanda, "Tekne, Bülent Ersoy'un Boğaz'da batan teknesidir. 24 metre ahşaptır. İstanbul'dadır ve ticari evrakları uygundur" ibaresine yer verildi. İlanda ünlü sanatçının adının geçmesi kısa sürede gündem olurken, olayın aslı merak konusu oldu.
Bülent Ersoy'un Boğaz'da batan bir teknesiyle ilgili geçmişte medyaya yansıyan herhangi bir bilginin bulunmaması üzerine Diva'ya ulaşıldı.
Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre, söz konusu ilanı gördüğünde büyük şaşkınlık yaşayan Bülent Ersoy, iddiaları kesin bir dille yalanladı.
"BOĞAZDA TEKNEM BATMADI"
Ersoy, "Benim geçmişte Siyah İnci ve Barakuda isimlerinde iki teknem oldu. Birini ünlü bir iş insanından almıştım ama daha sonra sattım. İkincisinden ise çıkan bir arıza nedeniyle soğudum. Velhasıl geçmişte iki teknem oldu ama Boğaz'da teknem batmadı. Neden böyle bir ilan vermişler, gerçekten anlamadım" sözleriyle yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Anlık altın fiyatları: 10 Aralık gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam, ata…
- Emekliye 4'lü zam formülü: SSK, BAĞ-KUR, EYT'liye en düşük 19.243 TL! İşte maaş tablosu
- The Game Awards 2025 ne zaman başlayacak? Yayın saati ve adaylar...
- Donuyoruz! 7 ilde kar başladı, Meteoroloji’den kritik uyarı: Şiddetli yağmur, don...
- 10-11 Aralık okullarda kar tatili var mı? Valilik son dakika: Hakkari, Van...
- Sığmıyor derdine son! Evinizin en küçük odası bile genişleyecek: İşte o dekorasyon sırları
- Mandalinaların ömrünü uzatan sır! O detayı kimse bilmiyor: Hemen uygulayın
- Oyuncu Murat Cemcir hastaneden taburcu oldu! İşte tüm detaylar
- Resmen tescillendi! Dünyanın en iyi mutfakları belli oldu: Türkiye ilk 10’da
- ŞOK 10-16 Aralık indirim listesi açıklandı! Aktüel ürünler ve yeni kampanyalar
- Dişçiye gitmeyi erteleten tek şey o ses mi? İşte korkunuzun bilimsel kanıtı
- 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü: Anlamı, Önemi ve En Güzel Kutlama Mesajları