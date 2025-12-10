10 Aralık 2025, Çarşamba
Haberler Magazin Haberleri "Batan tekne" ilanı Bülent Ersoy'u şaşkına çevirdi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.12.2025 09:08
İnternette yayınlanan "batan tekne" ilanı magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. İlanda adı geçen Bülent Ersoy'un "Benim teknem Boğaz'da batmadı!" sözleri kafaları daha da karıştırdı.

İnternette bir tekne sahibi tarafından verilen ilanda, "Tekne, Bülent Ersoy'un Boğaz'da batan teknesidir. 24 metre ahşaptır. İstanbul'dadır ve ticari evrakları uygundur" ibaresine yer verildi. İlanda ünlü sanatçının adının geçmesi kısa sürede gündem olurken, olayın aslı merak konusu oldu.

Bülent Ersoy'un Boğaz'da batan bir teknesiyle ilgili geçmişte medyaya yansıyan herhangi bir bilginin bulunmaması üzerine Diva'ya ulaşıldı.

Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre, söz konusu ilanı gördüğünde büyük şaşkınlık yaşayan Bülent Ersoy, iddiaları kesin bir dille yalanladı.

"BOĞAZDA TEKNEM BATMADI"

Ersoy, "Benim geçmişte Siyah İnci ve Barakuda isimlerinde iki teknem oldu. Birini ünlü bir iş insanından almıştım ama daha sonra sattım. İkincisinden ise çıkan bir arıza nedeniyle soğudum. Velhasıl geçmişte iki teknem oldu ama Boğaz'da teknem batmadı. Neden böyle bir ilan vermişler, gerçekten anlamadım" sözleriyle yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.

