Nevra Serezli'den 45 yıllık evlilik itirafı: "Kitabına uygun bir eştim"
Kılıbık'ın Mihrimah'ı ve Sihirli Annem'in Dudu'su olarak hafızalara kazınan usta oyuncu Nevra Serezli, dobra açıklamalarıyla gündeme geldi. Serezli, kariyerinden özel hayatına, gençlik yıllarındaki güzellik avantajlarından uzun evliliğine kadar samimi itiraflarda bulundu.
Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Nevra Serezli, Banu Noyan'ın "En Moda" programında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.
"GÜZELLİĞİN FAYDASINI GÖRMEDİM"
"Kılıbık", "Atla Gel Şaban", "Şendul Şaban" ve daha birçok filmde boy gösteren usta oyuncunun evliliğiyle ilgili itirafları da dikkat çekti.
Serezli, gençliğinde tiyatroda güzellik gerektiren rollerin otomatik olarak kendisine verildiğini belirterek, "Bana, 'Hep güzelsin' dedin ama hiç faydasını görmedim. Ne avantajı oldu? Tiyatroda güzel genç kız rolü varsa, Haldun Dormen otomatikman o rolü bana veriyordu. Şimdi o yaşta, o güzellikte olsaydım bütün dizilerin başrol oyuncusu olacaktım. Belki başka yerlerde olacaktım" dedi.
"ÇOK YAŞLANMIŞSIN DİYORLAR"
Nevra Serezli, gençliğinde gelen sinema tekliflerini çoğunlukla geri çevirdiğini ve tercihini tiyatrodan yana kullandığını dile getirdi.
Serezli, "Bana o devirde çok sinema teklifi geldi, istemedim. Ben hep tiyatroda oynayayım dedim. Yaşlandıktan sonra sinema yaptım. Bir taksiye biniyorum, şoför beni tanıyor. Sonra dönüyor, 'Abla be çok yaşlanmışsın' diyor. 'Sen beni nereden hatırlıyorsun?' diye soruyorum, 'Kemal Sunal'la filmlerinizden' diyor. 'O zamanlar ben 30 küsur yaşındaydım' diyorum" dedi.
"SANATÇI TOPLUMA ÖRNEK OLMALIDIR"
Serezli, sanatçıların topluma örnek olması gerektiğini vurguladı: "Sanatçı topluma örnek olmalıdır lafını severim. Madem bir şeyin öncülüğünü yapıyorsunuz, sanatçı bir adım ileride diyorsunuz, o zaman toplum içinde bütün davranışlarınızla örnek olmak zorundasınız. Şu kadarını söyleyeyim; artık İstanbul'da araba kullanmak ne kadar felaket bir şey biliyorsunuz. Bazen şurama kadar geliyor sinir içinde araba kullanırken, o bile çıkamıyor ağzımdan. Ay ayıp olur, şimdi birisi dönüp de 'Nevra Hanım size yakıştıramadım' der diye. Onu bile tutuyorum, içime atıyorum"
45 YILLIK EVLİLİK
Programda, 2013 yılında hayatını kaybeden eşi Metin Serezli ile olan uzun evliliğini de anlatan Serezli, "Kitabına uygun bir eştim. Yani kocasına hep saygı gösteren, bazen onu fazladan pohpohlayan. Çünkü erkekler pohpohlamaktan hoşlanır. 'Ne yakışıklısın, müthişsin, ne akıllı adamsın' falan derdim. Arada bir de geyşalık yapardım; hani olmayacak zamanda kahvesini götürmek, çayını götürmek, kahvaltısını önüne götürmek gibi. Şımartmak yani. Ama tabii her şey karşılıklı, o da yapardı, o da şımartırdı beni" ifadelerini kullandı.
Öte yandan sanatçı, "Metin Serezli'yle olan eski fotoğraflarınıza baktım, bir dünya güzeli var. Acaba o zamanın Nevra-Metin Serezli çifti, bugün kimler olabilir?" diye soran Banu Noyan'a şöyle yanıt verdi:
"Bilemiyorum, vardır herhalde bizim gibi çiftler. Aynı meslekte olup da beraber hem tiyatro hem dizi, hem film, hem dublaj yapmak güzel bir şey tabii. 45-50 yıla yakın bir beraberlik var. Hani 'Gençliğinde güzeldin' diyorsun ya, ben hiç güzelliğin faydasını görmedim ki. Ne avantajı oldu o devirde; tiyatroda güzel genç kız rolü varsa Haldun Dormen otomatikman o rolü bana veriyordu. Ama şimdi o yaşta, o güzellikte olsaydım, bütün dizilerin tabii ki başrol oyuncusu olacaktım"
