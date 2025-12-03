Nevra Serezli'den 45 yıllık evlilik itirafı: "Kitabına uygun bir eştim"

Kaynak: Sosyal medya

Öte yandan sanatçı, "Metin Serezli'yle olan eski fotoğraflarınıza baktım, bir dünya güzeli var. Acaba o zamanın Nevra-Metin Serezli çifti, bugün kimler olabilir?" diye soran Banu Noyan'a şöyle yanıt verdi:

"Bilemiyorum, vardır herhalde bizim gibi çiftler. Aynı meslekte olup da beraber hem tiyatro hem dizi, hem film, hem dublaj yapmak güzel bir şey tabii. 45-50 yıla yakın bir beraberlik var. Hani 'Gençliğinde güzeldin' diyorsun ya, ben hiç güzelliğin faydasını görmedim ki. Ne avantajı oldu o devirde; tiyatroda güzel genç kız rolü varsa Haldun Dormen otomatikman o rolü bana veriyordu. Ama şimdi o yaşta, o güzellikte olsaydım, bütün dizilerin tabii ki başrol oyuncusu olacaktım"

