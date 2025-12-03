03 Aralık 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.12.2025 09:47
Burcu Özberk’i yıkan haber! Ailemizin çınarını kaybettik

Ekranların sevilen yüzlerinden oyuncu Burcu Özberk, aldığı üzücü haberi takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, dedesinin vefat haberini duygusal sözlerle duyurdu.

"Muhteşem Yüzyıl" dizisiyle oyunculuğa adım atan ve "Güneşin Kızları" ile yıldızı parlayan Burcu Özberk, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor.

Ünlü oyuncu, son olarak acı bir haberi takipçileriyle paylaştı. 35 yaşındaki Özberk, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda dedesi Cumhuriyet Yıldızlar'ın vefat ettiğini duyurdu.

"CANIM DEDEM ÇOCUKLUĞUM..."

Özberk, duygusal mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Canım dedem, çocukluğum, ailemizin çınarı Cumhuriyet Yıldızlar'ı kaybettik. Cenazesi 3 Aralık öğle namazıyla Vişnelik Sami Ramazanoğlu Camii'nden defnedilecektir."

Üzücü haberin ardından oyuncunun takipçileri taziye mesajlarıyla destek oldu.

Burcu Özberk Kimdir?

12 Aralık 1989'da Eskişehir'de doğan Burcu Özberk, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur.

İlk ekran deneyimini 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Huricihan Sultan karakteriyle yaşamıştır. Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz rolü ise kariyerinde dönüm noktası olmuştur.

2017-2018 yıllarında TRT 1'de yayımlanan Aslan Ailem dizisinde rol alan Özberk, ardından Direniş Karatay filminde Türkan karakterini canlandırmıştır. Ardından Afili Aşk dizisinde de izleyici karşısına çıkmıştır.

Sosyal medyada aktif olarak paylaşımlar yapan Burcu Özberk'in Instagram'da 10,7 milyon takipçisi bulunmaktadır.

