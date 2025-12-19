Sıcaklıklar düşüyor! Sağanak yolda! Meteoroloji yeni tahminleri paylaştı

Giriş Tarihi: 19.12.2025 06:32

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'nün 19–23 Aralık tarihlerini kapsayan tahminlerine göre, Türkiye genelinde soğuk hava etkisini sürdürüyor. Haftanın ilk günlerinde birçok bölgede pus ve sis görülürken, özellikle iç ve doğu kesimlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek.

Uzmanlar yurt genelinde sel baskınları konusunda uyardı (ahaber.com.tr)

YAĞMURUN ETKİSİ ARTACAK

Marmara, Ege ve Batı Karadeniz başta olmak üzere batı bölgelerde hafta sonundan itibaren yağmur ve yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Kıyı kesimlerde zaman zaman kuvvetli rüzgâr etkili olurken, yüksek kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi öngörülüyor.

DON VE BUZLANMAYA DİKKAT

İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde ise puslu ve çok bulutlu hava hâkim olacak. Sabah ve gece saatlerinde don ve buzlanma riski dikkat çekiyor. Doğu Anadolu'nun doğusunda parçalı bulutlu ve yer yer güneşli bir hava beklenirken, sıcaklıklar düşük seyretmeye devam edecek.

İstanbul'da da kuvvetli sağanak yağış bekleniyor (ahaber.com.tr)

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da hafta boyunca çok bulutlu bir hava etkili olacak. Pazartesi gününden itibaren yağışlı sistemin kente giriş yapması beklenirken, salı günü yağmurun zaman zaman etkisini artıracağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis görülürken, rüzgârın kuzeyli yönlerden eseceği bildirildi.