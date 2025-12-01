Ünlü oyuncu Murat Cemcir’den kötü haber! Günlerdir yoğun bakımda tedavi görüyor

"Çalgı Çengi", "Düğün Dernek", "Ailecek Şaşkınız" ve "Kardeş Payı" gibi yapımlarda boy gösteren 49 yaşındaki oyuncu Murat Cemcir'in yoğun bakımda olduğu ortaya çıktı.

Çarşamba günü evinde rahatsızlanan oyuncunun, apar topar ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan Cemcir'in iç kanama geçirdiği öğrenildi. Oyuncunun tedavisi yoğun bakımda sürüyor.