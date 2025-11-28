"Pişmanım" dedi ama yetmedi! Derya Uluğ'un takıntılı hayranına ceza

Kaynak: Instagram

SAVUNMA İNANDIRICI BULUNMADI

SABAH'ın haberine göre; Sanık pişman olduğunu ve bir daha böyle bir şey yapmayacağını söyledi. Ancak mahkeme, bu savunmayı samimi bulmayarak sanığın Derya Uluğ'a yönelik ısrarlı takip suçundan verilen 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasını 15 bin TL'ye, nişanlısı Asil Gök'e yönelik tehdit suçlarını 17 bin 500 TL adli para cezasına çevirerek, toplamda 32 bin 500 TL ödemesine hükmetti.