"Pişmanım" dedi ama yetmedi! Derya Uluğ'un takıntılı hayranına ceza
Derya Uluğ ile sevgilisi Asil Gök’ün aylardır kabusu haline gelen Şinasi Türkmen hakkında mahkemeden karar çıktı. Ünlü çiftin defalarca yaptığı uyarılara rağmen ısrarlı şekilde rahatsız etmeye devam eden Türkmen, "Bir daha yapmayacağım" diyerek kendini savunsa da savcılık bu sözlere inanmadı.
Derya Uluğ'a ve sevgilisi Asil Gök'e hayatı zindan eden takıntılı hayranı Şinasi Türkmen, şikayet üzerine Ankara'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirilmiş, hakkında açılan davada adli kontrol kararı ve uzaklaştırma tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı.
Ancak uzaklaştırma kararına rağmen Şinasi Türkmen, Uluğ'u İzmir Balçova'da 3 Mayıs gecesi verdiği konseri izlemeye gitmesi ise bardağı taşıran son nokta olmuştu.
KULİSE GİTMEK İSTERKEN DURDURULDU
Olaya ilişkin soruşturma başlatan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesini tamamladı. İddianamede yer alan detaylara göre, şarkıcının sahne aldığı mekana rezervasyon yaptırarak ön masalarda oturan Şinasi Türkmen, sahne sonrası kulise yönelmek isterken mekan güvenliği tarafından durduruldu. Şüphelinin, daha önceki yasal uyarılara rağmen Derya Uluğ'u sosyal hayatında da takip etmeye devam ettiği ifade edildi.
UZAKLAŞTIRMA KARARINA RAĞMEN TAKİP ETTİ
Sabah'ta yer alan habere göre Asil Gök de olay günü mekânda bulunduğunu, Şinasi Türkmen'in kendilerini ısrarlı şekilde takip ettiğini gördüğünü ve bu nedenle şikâyetçi olduklarını ifade etti. Her iki isim de mahkeme kararıyla alınan tedbir kararlarının ihlal edildiğini savundu.
CEZASI BELLİ OLDU
İddianamede Şinasi Türkmen hakkında "Israrlı Takip" suçundan kamu davası açıldı. Savcılık, sanığın ceza almasını talep etti. Sanığın, Uluğ'a yaklaşmama kararına rağmen defalarca aynı mekanlara gitmesi ve kişisel alanını ihlal etmesi, suçun işlendiğine dair kuvvetli delil olarak değerlendirildi.
Mahkeme, attığı tehdit mesajlarıyla Derya Uluğ'un hayatını kâbusa çeviren Şinasi Türkmen hakkında kararını açıkladı. Sahte hesaplarla sürekli sanatçıyı rahatsız eden şüpheli, önce 1 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ardından hapis cezası 32 bin 500 TL adli para cezasına çevrildi.
SAVUNMA İNANDIRICI BULUNMADI
SABAH'ın haberine göre; Sanık pişman olduğunu ve bir daha böyle bir şey yapmayacağını söyledi. Ancak mahkeme, bu savunmayı samimi bulmayarak sanığın Derya Uluğ'a yönelik ısrarlı takip suçundan verilen 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasını 15 bin TL'ye, nişanlısı Asil Gök'e yönelik tehdit suçlarını 17 bin 500 TL adli para cezasına çevirerek, toplamda 32 bin 500 TL ödemesine hükmetti.
