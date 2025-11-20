Üfürükçü iddiası Müge Anlı'yı çileden çıkardı: "Senin aklını almışlar"

Kaynak: ATV

1 YILDIR KAYIPTI MÜGE ANLI 5 DAKİKADA BULDU



Müge Anlı, kısa süre içinde Merve Kaya'yı buldu. Programa telefon la bağlanan Kaya, " Zamanında bana annelik yapmadın, beni rezil ettin. Şimdi de cümle aleme başımı öne eğdin, seni hiçbir zaman affetmeyeceğim " dedi.

Merve Kaya'nın teyzesi Sezen Hanım ise yeğenine " Seni Sultan böyle konuşturuyor. Sen sus, yanındaki kadın konuşsun " şeklinde karşılık verdi.

Genç kız ise annesi ve teyzesinin yalan söylediğini, bahsedilen kişinin kendisine yardım ettiğini söyledi. Polis olacağını iddia eden Merve Kaya, ailesiyle görüşmek istemedi.

Kaynak: ATV