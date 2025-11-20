20 Kasım 2025, Perşembe
Haberler Magazin Haberleri Üfürükçü iddiası Müge Anlı'yı çileden çıkardı: "Senin aklını almışlar"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.11.2025 11:36 Güncelleme: 20.11.2025 11:43
26 yaşındaki Merve Kaya'nın üfürükçü olduğu öne sürülen bir kadın tarafından alıkonulduğu iddia edilmişti. Bir yıldır haber alınamayan genç kızı Müge Anlı 5 dakikada buldu. Yayına Sultan isimli üfürükçüyle birlikte çıkan genç kız, anlattıklarıyla Müge Anlı'yı çileden çıkardı.

Müge Anlı'da bir üfürükçü olayı daha gündeme geldi.

Suzan Gez, 26 yaşındaki kızı Merve Kaya'nın üfürükçü Sultan Sütşahin tarafından etkisi altına alınıp zorla tutulduğunu ve bu yüzden kızını 1 yılı aşkın süredir görmediğini dile getirerek Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibinden yardım istedi.

Suzan Gez, " Kızım Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Kızım okul bittikten sonra kardeş olan iki arkadaşıyla yaşamaya devam ediyordu. Arkadaşlarının annesi kanser tedavisi görüyordu ve doktorlar son evrede olduğunu artık tedavinin işe yaramayacağını söylemiş. Arkadaşı da annesine hacamat yaptırmak için internette Sultan diye bir kadını bulmuş. Kızların annesi vefat etti ve Sultan 'Üçünüze ben bakacağım' diyor. Kızları korkutuyor " dedi.

İki kız kardeşin yüklü bir borçla "Sultan" adlı şahıstan kurtulduğunu ancak kızının hala onun yanında olduğunu dile getirdi. Öte yandan kızların şiddet gördüğü de öne sürüldü.

1 YILDIR KAYIPTI MÜGE ANLI 5 DAKİKADA BULDU

Müge Anlı, kısa süre içinde Merve Kaya'yı buldu. Programa telefon la bağlanan Kaya, " Zamanında bana annelik yapmadın, beni rezil ettin. Şimdi de cümle aleme başımı öne eğdin, seni hiçbir zaman affetmeyeceğim " dedi.

Merve Kaya'nın teyzesi Sezen Hanım ise yeğenine " Seni Sultan böyle konuşturuyor. Sen sus, yanındaki kadın konuşsun " şeklinde karşılık verdi.

Genç kız ise annesi ve teyzesinin yalan söylediğini, bahsedilen kişinin kendisine yardım ettiğini söyledi. Polis olacağını iddia eden Merve Kaya, ailesiyle görüşmek istemedi.

Ardından genç kız, üfürükçü olduğu iddia edilen Sultan ile bugünkü yayına yüzünü göstermeden çıktı.

"YA AKLIN YOK YA DOLANDIRICISIN"

Anlı, genç kızın eğitimini de gündeme getirerek sert eleştirilerde bulundu:

"Sen İlahiyat Fakültesi mezunu bir çocuk olarak nasıl WhatsApp'tan insanların büyülerinin temizlendiğine inanabiliyorsun? Size ne eğitimi veriyorlar? Hangi büyü nereden temizlenecek yapmayın Allah aşkına çok üzülüyorum. Bak ya aklın yok ya dolandırıcısın. Annen de s eni bu tuzaktan kurtarmaya çalışıyor " dedi.

