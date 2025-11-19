Tuba Ünsal’ın kiracı isyanı! Hukuki süreç başlattı

Kaynak: Instagram

Tuba Ünsal, son olarak kiracısıyla yaşadığı sorunla gündeme geldi. Yedi aydır kirasını ödemeyen kiracısıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle Berlin'e giden oyuncu, hukuki süreci başlattığını duyurdu.

''HUKUKSAL MÜCADELEYE GELDİM''

Ünsal, Instagram hesabından yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

''Berlin'deyim. Yedi aydır kiramı ödemeyen ve ardından da evde bir buçuk sene sonra tahta kurusu çıktığını söyleyen kiracımı çıkarabilmek için hukuksal mücadeleye geldim. 'Cehennemin yolu iyi niyet taşlarıyla örülü' Kimseye kanunu görmezden gelip üzülüp destek olmaya çalışma; hâlâ vicdan yapmanın anlamı yok. Avukata göre artık Almanya'ya giremeyecek hâle gelecek hatalar yapan biri, maalesef seni dinlemeyip işi çığırından çıkarabiliyor. Çocuğu var diye hâlâ üzülmek… Yorgunum.''