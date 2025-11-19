Tuba Ünsal'ın kiracı isyanı! Hukuki süreç başlattı
Uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürdüren Tuba Ünsal, sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, Berlin'deki kiracısından 7 aydır, ödeme alamadığını belirterek dert yandı.
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ünlü oyuncu Tuba Ünsal, hem kariyeri hem de özel hayatındaki gelişmelerle magazin dünyasının dikkat çeken isimleri arasında yer almaya devam ediyor.
Bir dönem Hintli milyarder iş insanı Shirish Saraf ile kısa süreli bir ilişki yaşayan Ünsal, uzun süren yalnızlığının ardından 2024'ün son haftasında yeni bir aşka yelken açmıştı.
Güzel oyuncu, kalbini iş insanı Emir Ulusoy'a kaptırmış ve ilişkisinin başında da sosyal medya üzerinden romantik paylaşımlar yaparak gündeme gelmişti.
Kendinden 10 yaş küçük Ulusoy'un doğum gününde yaptığı duygusal paylaşım ise büyük ilgi görmüştü.
Tuba Ünsal, son olarak kiracısıyla yaşadığı sorunla gündeme geldi. Yedi aydır kirasını ödemeyen kiracısıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle Berlin'e giden oyuncu, hukuki süreci başlattığını duyurdu.
''HUKUKSAL MÜCADELEYE GELDİM''
Ünsal, Instagram hesabından yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:
''Berlin'deyim. Yedi aydır kiramı ödemeyen ve ardından da evde bir buçuk sene sonra tahta kurusu çıktığını söyleyen kiracımı çıkarabilmek için hukuksal mücadeleye geldim. 'Cehennemin yolu iyi niyet taşlarıyla örülü' Kimseye kanunu görmezden gelip üzülüp destek olmaya çalışma; hâlâ vicdan yapmanın anlamı yok. Avukata göre artık Almanya'ya giremeyecek hâle gelecek hatalar yapan biri, maalesef seni dinlemeyip işi çığırından çıkarabiliyor. Çocuğu var diye hâlâ üzülmek… Yorgunum.''
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM 21 Kasım kataloğunda bu hafta neler var? İndirimli ürünlerin tam listesi
- Kasım ayı Akrep Yeni Ayı tarih ve saat bilgisi: Etkileri neler olacak?
- Yağışlı sistem göründü! Meteoroloji'den 19 Kasım hava durumu: İstanbul, Ankara, İzmir...
- Halkbank, Ziraat, Yapı Kredi: TOBB Nefes Kredisi başvuru şartları ve limitleri...
- Yıllardır yanlış biliyorduk! D vitamini eksikliğinin tek işareti: Kemik değil…
- 2026 FIFA Dünya Kupası play-off maçları ne zaman?
- OGM’den 496 personel alımı! Başvurular başladı mı, şartları neler?
- Bilim kurgu gerçek oldu! Giyilebilir cilt geliyor: Neler yapabilir?
- 18 Kasım baraj doluluk oranları son durum | İstanbul, Bursa, Ankara…
- 18 Ekim TV yayın akışı: Bugün hangi diziler var, saat kaçta başlayacak?
- 18 Kasım maç takvimi: Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
- 2026 asgari ücret süreci başlıyor: Zam görüşmeleri nasıl ilerleyecek? Gözler 1 Aralık'ta