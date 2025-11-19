Tuba Ünsal’ın kiracı isyanı! Hukuki süreç başlattı

19 Kasım 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.11.2025 08:51
Uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürdüren Tuba Ünsal, sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, Berlin'deki kiracısından 7 aydır, ödeme alamadığını belirterek dert yandı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ünlü oyuncu Tuba Ünsal, hem kariyeri hem de özel hayatındaki gelişmelerle magazin dünyasının dikkat çeken isimleri arasında yer almaya devam ediyor.

Bir dönem Hintli milyarder iş insanı Shirish Saraf ile kısa süreli bir ilişki yaşayan Ünsal, uzun süren yalnızlığının ardından 2024'ün son haftasında yeni bir aşka yelken açmıştı.

Güzel oyuncu, kalbini iş insanı Emir Ulusoy'a kaptırmış ve ilişkisinin başında da sosyal medya üzerinden romantik paylaşımlar yaparak gündeme gelmişti.

Kendinden 10 yaş küçük Ulusoy'un doğum gününde yaptığı duygusal paylaşım ise büyük ilgi görmüştü.

Tuba Ünsal, son olarak kiracısıyla yaşadığı sorunla gündeme geldi. Yedi aydır kirasını ödemeyen kiracısıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle Berlin'e giden oyuncu, hukuki süreci başlattığını duyurdu.

''HUKUKSAL MÜCADELEYE GELDİM''

Ünsal, Instagram hesabından yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

''Berlin'deyim. Yedi aydır kiramı ödemeyen ve ardından da evde bir buçuk sene sonra tahta kurusu çıktığını söyleyen kiracımı çıkarabilmek için hukuksal mücadeleye geldim. 'Cehennemin yolu iyi niyet taşlarıyla örülü' Kimseye kanunu görmezden gelip üzülüp destek olmaya çalışma; hâlâ vicdan yapmanın anlamı yok. Avukata göre artık Almanya'ya giremeyecek hâle gelecek hatalar yapan biri, maalesef seni dinlemeyip işi çığırından çıkarabiliyor. Çocuğu var diye hâlâ üzülmek… Yorgunum.''

