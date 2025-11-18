1 yılı geçmiş bile! Nilsu Berfin Aktaş aşkını ilk kez paylaştı
Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, bu kez özel hayatıyla konuşuluyor. Ünlü isim, sosyal medya hesabından paylaştığı kareyle aşkını ilan etti.
'Kuzey Yıldızı İlk Aşk', 'Benim Hayatım', 'Kalp Yarası' ve 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' gibi yapımlarda rol alan 27 yaşındaki oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.
Son dönemde formda görüntüsüyle dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncunun 10 kilo verdiği ortaya çıkmıştı. Aktaş, konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:
"10 kilo verdim. Yoğun tempo nedeniyle oldu. İyi oldu. Çok çalışıyordum. Aralarda salata yiyordum."
AŞKINI HERKESE DUYURDU
Uzun süredir özel hayatını gözlerden uzak yaşayan ünlü oyuncu, şimdi de yeni sevgilisiyle adından söz ettirdi.
Aktaş, el ele çekilen romantik karesini "1 yılı geçmiş bile" notuyla paylaşarak ilişkisini resmen ilan etti. Ünlü ismin, yapımcı Tolga Aykut ile aşk yaşadığı öğrenildi.
NİLSU BERFİN AKTAŞ KİMDİR?
17 Ağustos 1998'de Ankara'da doğan Nilsu Berfin Aktaş, dizi ve sinema dünyasının genç yetenekleri arasında yer alıyor. Birçok projede rol alan başarılı oyuncu, 2022 Altın Kelebek Ödülleri'nde "Yıldızı Parlayanlar" kategorisinde ödül kazanarak dikkatleri üzerine çekmişti. Son olarak "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisinde izleyici karşısına çıkıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- VGM burs sonuç sorgulama ekranı! VGM üniversite bursu nasıl alınır, ne zaman yatar?
- Mersin su kesintisi kaçta bitecek? MESKİ Toroslar, Yenişehir, Tarsus kesinti bitişi...
- İspanya Türkiye maçı bugün mü? A Milli Takımı maç saati, kanalı ve muhtemel ilk 11'leri
- 11. Yargı Paketi’nden hangi düzenlemeler çıkacak? Cezalar artıyor mu, af var mı?
- Ticaret Bakanlığı memur alımı başvuru şartları neler? 60 uzman yardımcısı başvuru takvimi
- Green Card başvuruları neden başlamadı? DV Lottery başvuru ekranı ne zaman açılacak?
- BUDO seferleri iptal mi edildi, son durum ne? Eminönü, Mudanya, Armutlu...
- Marmara'ya fırtına haritası: 70 KM hıza ulaşacak! MGM'den saat saat uyarı geldi
- TOKİ 500 bin konut başvurusu ne zaman bitiyor? Kura ve sonuç takvimi
- AUZEF final sonuçları ne zaman açıklanacak? Resmi tarih belli oldu mu?
- Kediler ve psikolojik etkiler: Şizofreni riskini artırabilir mi?
- Kamuya yeni istihdam: TCDD ve DSİ’den binlerce personel alımı