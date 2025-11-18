18 Kasım 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.11.2025 11:14 Güncelleme: 18.11.2025 11:30
1 yılı geçmiş bile! Nilsu Berfin Aktaş aşkını ilk kez paylaştı

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, bu kez özel hayatıyla konuşuluyor. Ünlü isim, sosyal medya hesabından paylaştığı kareyle aşkını ilan etti.

'Kuzey Yıldızı İlk Aşk', 'Benim Hayatım', 'Kalp Yarası' ve 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' gibi yapımlarda rol alan 27 yaşındaki oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Son dönemde formda görüntüsüyle dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncunun 10 kilo verdiği ortaya çıkmıştı. Aktaş, konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"10 kilo verdim. Yoğun tempo nedeniyle oldu. İyi oldu. Çok çalışıyordum. Aralarda salata yiyordum."

AŞKINI HERKESE DUYURDU

Uzun süredir özel hayatını gözlerden uzak yaşayan ünlü oyuncu, şimdi de yeni sevgilisiyle adından söz ettirdi.

Aktaş, el ele çekilen romantik karesini "1 yılı geçmiş bile" notuyla paylaşarak ilişkisini resmen ilan etti. Ünlü ismin, yapımcı Tolga Aykut ile aşk yaşadığı öğrenildi.

NİLSU BERFİN AKTAŞ KİMDİR?

17 Ağustos 1998'de Ankara'da doğan Nilsu Berfin Aktaş, dizi ve sinema dünyasının genç yetenekleri arasında yer alıyor. Birçok projede rol alan başarılı oyuncu, 2022 Altın Kelebek Ödülleri'nde "Yıldızı Parlayanlar" kategorisinde ödül kazanarak dikkatleri üzerine çekmişti. Son olarak "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisinde izleyici karşısına çıkıyor.

