"Çiçek satan çocuğa çarptı" iddiası! Mina Derman'dan açıklama geldi

"HERHANGİ BİR ÇARPMA VE KAÇMA YOK"

Çocuğa çarptıktan sonra kaçtığı iddia edilen Mina Derman'dan açıklama gecikmedi. Oyuncu, Instagram'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hakkımda çıkan haberlere istinaden bir açıklama yapmak zorunda hissediyorum. Herhangi bir çarpma, kaçma gibi bir olay yaşanmadı ve bunu, o an yanımızda olan bütün muhabir arkadaşlarımız da gördü. Aksine, bahsedilen çocuk arabanın peşinden koşarken, önüme aniden kesilince arabaya çarptı. Dönüp baktığımda çoktan ayaklanmış koşuyordu."

