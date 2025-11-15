"Çiçek satan çocuğa çarptı" iddiası! Mina Derman'dan açıklama geldi
Oyuncu Mina Derman, trafikte yaşadığı olayla sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir çocuğa çarpıp olay yerinden uzaklaştığı iddia edilen Derman'dan konuyla ilgili açıklama gecikmedi.
"Sahipsizler" dizisinin Melis'i Mina Derman, trafikte yaşadığı olayla gündeme geldi.
İddialara göre; Genç oyuncu, Bebek'te çiçek satan küçük bir çocuğa aracıyla çarptı. Çarpmanın ardından olay yerinden kayıtsız bir şekilde uzaklaştığı öne sürülen Derman'ın bu tavrı, büyük tepki topladı.
"HERHANGİ BİR ÇARPMA VE KAÇMA YOK"
Çocuğa çarptıktan sonra kaçtığı iddia edilen Mina Derman'dan açıklama gecikmedi. Oyuncu, Instagram'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Hakkımda çıkan haberlere istinaden bir açıklama yapmak zorunda hissediyorum. Herhangi bir çarpma, kaçma gibi bir olay yaşanmadı ve bunu, o an yanımızda olan bütün muhabir arkadaşlarımız da gördü. Aksine, bahsedilen çocuk arabanın peşinden koşarken, önüme aniden kesilince arabaya çarptı. Dönüp baktığımda çoktan ayaklanmış koşuyordu."
