Yağmur Ünal: "Ablamın yaşadıkları kolay değil"

Yağmur Ünal ve sevgilisi Eren Kesimer, önceki gün Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre; Gazetecilerle çıkışta ayaküstü sohbet eden Ünal, "Biraz hastayım, çok yanaşmayın, size de geçmesin. Çalışıyoruz, uğraşıyoruz" dedi.



Kanserle mücadele eden kardeşi Irmak Ünal'ın sağlık durumu hakkında da bilgi veren Ünal, "İyi şu an. Bali'de zaten kendisi. Tedavilerini yaptık, devam ediyor. Çok güçlü, ailece hep birlikteyiz, onun yanındayız. Tabii bu durumu atlatabilmek kolay değil" diye konuştu.

Kaynak: Sosyal medya